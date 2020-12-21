В АлтГТУ подвели итоги краевого конкурса учителей физики

Итоги V краевого конкурса учителей физики школ Алтайского края «От физики в школе – к науке и производству» подвели в Алтайском государственном техническом университете.

Участниками стали педагоги из Михайловского, Первомайского, Павловского, Усть–Калманского районов, Барнаула, Заринска, Новоалтайска.

Основным критерием оценки конкурсантов стали показатели успеваемости школьников, их участие в конкурсах для одаренной молодежи, количество сдавших ЕГЭ по предмету.

11 учителей физики в 2019/2020 учебном году обучали более 550 одиннадцатиклассников. Из них 133 сдали ЕГЭ по физике, 48 учеников получили 60 баллов и выше. 23 учащихся стали победителями и призерами всероссийских и региональных олимпиад по физике. 48 учащихся поступили в АлтГТУ.

Среди учителей физики лицеев и гимназий в тройку призеров вошли Рыбицкий Виктор (лицей №124, Барнаул), Воробьева Лилия (лицей №101, Барнаул) и Шетова Оксана (лицей Михайловского района).

Среди учителей общеобразовательных школ победителями стали Герасимова Галина (школа №3, Заринск), Рогова Елена (Усть-Калманская школа) и Ушкевич Сергей (школа №38, Барнаул).

Победители получат денежные премии.

С 11 января по 30 ноября 2021 г. пройдет VI заочный конкурс учителей физики школ Алтайского края «От физики в школе – к науке и производству».

Конкурс проводится АлтГТУ при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в целях поддержки активных учителей физики, стимулирования школьников изучать предмет.