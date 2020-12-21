Семьи Алтайского края начали получать президентские 5 тысяч рублей на детей

Родители детей до 7 лет включительно сегодня, 21 декабря, начали получать единовременную выплату 5 тысяч рублей.

Всего деньги выделены на около 200 тыс. детей до 7 лет, в том числе родившихся после 17 декабря 2020 года. Затраты Пенсионного фонда края на выплату составят более 996 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Пенсионный фонд перечислял средства без заявлений, на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом.

«Родителям, опекунам и усыновителям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата, анонсированная президентом страны, предоставлена в декабре автоматически, без подачи заявления», - пояснил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Автоматически деньги могут не прийти в двух случаях. Первый – если закрыт банковский счет, второй – если выплаты раньше не оформлялись. В таком случае родитель должен подать заявление на получение денег. Его можно оформить на портале Госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Выплата не зависит от различных мер социальной поддержки и не будет считаться доходом семьи. Ограничений по использованию средств тоже нет.

Напомним, что единовременную выплату 5 тысяч рублей на детей пообещал россиянам Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря. Все деньги должны быть перечислены семьям уже до Нового года.