Промышленный технопарк откроют в Алтайском крае в 2022 году

Промышленный технопарк «Юг Алтая» построят в Рубцовске в 2022 году. Там будут производить оборудование и компоненты для машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края.

Стоимость проекта – более 600 млн рублей. Из них 500 – из федерального бюджета, а 100 – частные инвестиции. В технопарке собираются производить нестандартизированное оборудование и инструменты для промпредприятий всего Алтайского края. В частности, техника пригодится в машиностроительной отрасли. К работе над технопарком хотят привлечь к работе не менее 250 жителей Рубцовска.

Уже подготовлена площадка площадью 13 тыс. кв. м., проведен демонтаж старых сооружений - в прошлые годы там располагался Алтайский завод автотракторного электрооборудования. Заключен контракт на 400 млн рублей на поставку нового высокотехнологичного оборудования для технопарка.

На площадку зайдут четыре резидента. Им дадут льготный доступ к оборудованию. Также в технопарке появится центр общего пользования, в котором будет обучаться молодёжь, желающая идти в промышленность.

Планируется, что технопарк будет взаимодействовать с ведущими учебными заведениями Алтайского края.