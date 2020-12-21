Алтайское «Яблоко» снова предложило партиям создать коалицию на выборах в АКЗС. Но перспектив нет

Партия «Яблоко» в Алтайском крае призывает активистов и другие партии объединиться к выборам в региональный парламент и на местном уровне, которые пройдут в сентябре 2021 года. Копия обращения имеется в распоряжении «Политсибру».

«Предлагаем отдельным гражданским активистам, политическим, экологическим, правозащитным и другим общественным организациям и движениям в крае, истинным патриотам, болеющим душой и сердцем за будущее городов и сел края, разделяющим демократические и либеральные ценности, приоритетом для которых является соблюдение прав и свобод человека, европейский путь развития России создать коалицию демократических сил», - сказано в общении.

Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае Аналитика 02.12.2020 9:12

Алтайские «яблочники» заявляют, что демократические силы имеют возможность изменить политическую и экономическую ситуацию в крае.

«Так называемые оппозиционные парламентские партии (КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР) практически по всем ключевым вопросам как на федеральном, так и на региональном уровне поддерживают правящую партию и фактически, на наш взгляд, стали ее филиалами».

Но этот их призыв больше похож на напоминание о себе перед грядущей предвыборной кампании. Вряд ли какая-то из партии согласится идти с «Яблоком» под одним флагом.

Во-первых потому, что чисто либеральных партий в Алтайском крае и нет (бывшего «коллеги» - партии «ПАРНАС» в регионе уже не существует, а «Гражданская инициатива», пока залегла на дно).

Во-вторых, потому что нет и чисто либерального настроя в обществе, это, скорее, история про большие, центральные города, но не про сибирскую провинцию.

В-третьих, и сама партия не представляет из себя серьезную политическую силу: в последние годы она не выдавала значимых проектов, идей и мероприятий.

Впрочем, совсем списывать их со счетов, тоже не правильно. В 2016 году на выборах в АКЗС «Яблоко» взяло чуть более 3% голосов и теперь они освобождены от сбора подписей. То есть могли бы помочь кому-то из малых партий преодолеть этот фильтр. Однако же тем малым партиям, чье присутствие с избирательном бюллетене будет выгодно власти, и так смогут преодолеть этот барьер.