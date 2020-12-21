В Алтайском крае за весь период коронавирусом заболело 2000 детей

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 147 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 61, Бийск, Рубцовск – по 18 заболевших, Заринск – 13, Славгород – 10, Яровое, Кулундинский район – по 8 заболевших, Алейск – 7, Зональный район – 6, Завьяловский, Немецкий национальный, Новичихинский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Бийский, Каменский, Краснощековский, Целинный районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Табунский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Алейский, Ключевской, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30765 человек, в том числе 2000 детей. Выздоровели всего 27 020 человек. Умерло 1 398 человек, в том числе от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 756 (+10 за сутки) человек; иные причины смерти – 642 (+2 за сутки) человека.

По состоянию на 21 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 262 человека. Кроме этого, 1 162 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 467, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 141.

Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек - 1098.

134 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 642 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 8781 случай выявили у больных внебольничной пневмонией, 15138– у заболевших ОРВИ, в 6846 случаях – бессимптомное течение.

На коронавирусную инфекцию обследовано 919 548 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 177,11 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1743 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1811 за минувшие сутки.