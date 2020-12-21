Алтайский министр образования Максим Костенко рассказал о перенесённом ковиде

Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал на своей странице в Instagram 20 декабря о том, как переболел коронавирусом. Его уже выписали из ковидного госпиталя.

«Сегодня впервые за месяц ночую дома. В ноябре у меня обнаружили коронавирусную инфекцию, которая, к сожалению, протекала в тяжелой форме. За жизнь круглосуточно боролись реаниматологи, и молилась моя семья. Самоотверженный труд докторов в «красной зоне» спас мою и многие другие жизни», - рассказал Костенко подписчикам.

В связи с болезнью Костенко сделал вывод о пользе дистант. а

«Теперь я точно уверен, что удалёнка (дистант) весной этого года предотвратила много семейных трагедий, ведь болезнь тогда оставалась совсем не изученной, а тактика лечения часто менялась. Человеческая жизнь - самое ценное и важное! Очень жаль, что некоторые люди легкомысленно отмахиваются от этого утверждения», - сказал министр.

Костенко отметил, что очное образование заменить дистанционным невозможно, однако в условиях коронавируса так нужно было поступить для того, чтобы спасти жизни людей. Удалёнку Костенко назвал в данных условиях «золотой серединой». Её власти ищут до сих пор, поскольку пандемия ещё не закончилась. Однако теперь речи о всеобщем дистанте нет. По словам Костенко, удалённое обучение будет и дальше вводиться только в конкретных образовательных учреждениях, где количество заболевших растёт.

«Здоровые дети должны учиться очно, а учить их должны здоровые учителя. Если эти условия не могут быть выполнены из-за растущей заболеваемости в конкретной школе (колледже и т.д.), тогда в ход должны идти различные формы удаленного обучения, а порой и внеплановые каникулы», - резюмировал глава алтайского Минобрнауки.