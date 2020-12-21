В Алтайском крае приступили к капремонту многоэтажек раньше срока

Капитальный ремонт по плану на 2021 год уже начался в Алтайском крае. Об этом сообщил региональный Минстрой.

Всего на 2021 год запланирован ремонт более 200 домов. Из Фонда капремонта на работы потратят более 1 млрд рублей. По большинству объектов, сообщили в организации, уже заключены договоры с подрядчиками на разработку проектных смет и выполнение строительно-монтажных работ.

«Заблаговременная подготовка регоператора позволила начать капремонт по плану 2021 года уже сейчас. Подрядным организациям передано пятнадцать домов, в том числе в Бийске, например, на шести многоэтажках сегодня мероприятия уже завершены, ведется приемка выполненных работ», - цитирует специалистов Фонда Минстрой.

Ещё два дома, которые должны быть вскоре отремонтированы, находятся в селе Лесном Бийского района. Здесь подрядчик приступил к ремонту кровли уже в ноябре. Также он должен заменить стропильные конструкции и провести монтаж вентиляционных шахт. В конце работ каркас крыши накроют профлистом, смонтируют водосточную систему и систему снегозадержания. Строители сдадут дом в январе, стоимость проекта - порядка 2,3 млн рублей.

В 2020 году в Алтайском крае строители должны были отремонтировать 254 многоквартирных дома. На 18 декабря, как сообщили в региональном Минстрое, работы выполнены более чем на 90% объектов.

Напомним, что планы по капремонту в этом году не везде исполнялись гладко. В ноябре «Политсибру» писал о том, что задолженность Бийска перед Фондом капремонта на 1 октября 2020 года составляла 8,3 млн рублей.

Кроме того, региональный Минстрой недавно лишился своего замглавы – Андрея Голубцова. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки.