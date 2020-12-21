«Мы на войне». «За правду» рассказала о планах на выборы в Госдуму и алтайское Заксобрание

Молодая партия «За правду» собирается пойти на выборы в Госдуму и во все 39 региональных парламентов, где в 2021 году пройдет избирательная кампания. В этом списке и Алтайское краевое Заксобрание. Кандидатов партия пока подбирает, но заверяет, что готова воевать. С кем и за что, представители ЗП рассказали на первом сибирском съезде. Он прошел в Барнауле в минувшую субботу, 19 декабря, при участии представителей Алтайского, Новосибирского, Кемеровского, Томского, Омского, Иркутского, Красноярского отделений.

Что за партия такая?

«За правду» была создана в апреле 2020 года. Ее возглавляет политик и писатель, консерватор Захар Прилепин. В Алтайском крае региональное отдаление появилось только 20 ноября 2020 года. Но уже через месяц именно в Барнауле прошла первая сибирская конференция, так что планы на алтайское отделение у партии точно есть.

Всего по стране у партии 70 отделений, рассказал первый зампредседателя партии Александр Казаков (экс-советник бывшего главы Донецкой Народной Республики, погибшего в результате теракта, Александра Захарченко).

«И подавляющее большинство из них - живые работоспособные отделении, которые могут решать свои задачи. Но у нас нет цели увеличивать членство в партии, нас будет не много – в диверсионном отряде не должно быть несколько тысяч человек», - пояснил он.

Но всем активным, кто будет готов идти во власть под флагами партии, эти флаги вручат, добавил Казаков.

Главная же задача партии - дать людям информацию о том, что на самом деле происходит в стране. При этом, региональную повестку ставит не центр, а наоборот, именно отделения формируют повестку для центра, напутствовал коллег зампред.

Александр Казаков, партия «За правду» Фото: Александра Черданцева

Выборы в Госдуму

В Госдуму партия пойдет однозначно - у нее теперь есть так называемый «золотой» мандат. На выборах в 2020 году ЗП смогла провести своего кандидата в думу Рязанской области и ей не потребуется собирать подписи для регистрации в ГД.

«Мы планируем выдвинуть кандидатов по всем одномандатным округам в Госдуму и провести туда минимум 10 одномандатников, а также преодолеть 5% барьер и создать свою фракцию», - рассказала пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова.

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Пока ЗП готовится и ко всем выборам в парламенты регионов. В 2021 году они пройдут в 39 субъектах. Но там подписи собирать придется. В партии уверены, что с этой задачей справятся.

На выборах в 2020 году в Новосибирской области партия всего через пару месяцев после создания регионального отделения смогла собрать 12 подписей для регистрации на выборах.

Как потом в беседе с Александром Казаковым предположил корреспондент «Политсибру», не без помощи власти. Но Казаков заверил, что все подписи они собирают сами, власть им ничего не обещала, не давали никакого карт-бланша.

«Когда нашу партию зарегистрировали, все делали «предъявы», что чуть ли Путин дал распоряжение о нашей регистрации. Но ситуация другая», - добавил он.

Выборы в АКЗС

В Алтайское краевое Заксобрание партия тоже пойдет. Кого выдвинут и сколько будет кандидатов, пока решают. Точно будет глава регионального отделения Кирилл Конев.

«Мы не скрываем свои амбиции – мы будем бороться за власть. Но если не так, то зачем вообще начинать. Сегодня в нашей стране консервативные идеи находят большой отклик у населения», - сказал Конев.

В партии заверяют: их программа реальная и для людей. Правда, Кирилл Конев во время пресс-подхода не стал перечислить хотя бы основные пункты, чего партия будет добиваться на краевом уровне. Отметил лишь, что это будут темы медицины, образования (в ноябре партия пикетировала против ЕГЭ и дистанционки вне пандемии) и другие.

Кирилл Конев, партия «За правду» Фото: Александра Черданцева

Перспективная Сибирь

Отдавая дань принимающей стороне, московские гости неоднократно называли Сибирь одной из ключевых территории для партии.

Елизавета Кондакова назвали макрорегион сердцем России, где сосредоточено много богатств страны.

«Именно здесь мы начнем формирование первого межрегионального предвыборного штаба (такие будут в каждом макрорегионе, где пройдут выборы - прим.ред.)», - добавила она.

Где именно в СФО будут такие штабы в партии пока не говорят. Возможно, их будет несколько. Центральный предвыборный штаб откроют в феврале-марте 2021 года.

«Сибирь и Дальний Восток – это наша электоральная база. Тут другие люди, другая мера ответственности внутри себя. Человек готов выживать один – это высочайшее качество. Один чиновник сказал, что здесь душа России. И я с ним согласен», - продолжил мысль Александр Казаков.

Он не взялся оценить электоральные перспективы Алтайского края, но на промышленные Кузбасс и Красноярский край партия однозначно рассчитывает. Уверены, что и Новосибирск бы их поддержал в 2020 году, будь чуть больше времени на подготовку.

Система сыплется

На вопрос о конкурентах Казаков отвечает однозначно: их у партии нет.

КПРФ не конкурент. «Единая Россия» - вовсе не партия, а государственно-административная организация. Не видит реального соперничества он и с «Новыми людьми», еще одной молодой партией, на которую делают ставку в новом политическом сезоне.

«Все думские партии – фракции одного политического объединения. И самое мягкое, что можно сказать про ситуации в России сейчас - политический застой. Система сыплется, ресурс выработан и власть это понимает», - добавил он.

И при схожести идеологических позиций с некоторыми партиями «За правду» отличается радикальностью формулировок и решений.

Партия «За правду» Фото: Александра Черданцева

Идет война

С этим не поспоришь, радикальности в риторике партии предостаточно. А еще в их партийной повестке преобладает милитаристское направление. Во всяком случае, именно такой посыл исходит от федерального руководства. Глава партии Захар Прилепин на съезд не приехал (хотя в крае он бывал, в 2016 году приезжал вместе с другим писателем, а ныне депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Шаргуновым в рамках предвыборной кампании). Но записал для партийцев видео-обращение.

«В России надо успеть сделать то, что не успели на Украине и в Белоруссии - создать низовую, гражданскую, горизонтальную, силовую, интеллектуальную конструкцию, которая сможет противостоять вызовам и в самой стране, и вне ее», - сказал Прилепин.

А Казаков заявил, что против России идет война, если мы на нее не явимся, то исчезнем.

«Враги говорят, что мы боевики с Донбасса, нацболы, но это же правда, этого нельзя отрицать. Россия находится на войне. А раз мы на войне, то надо воевать, а не глазки строить», - сказал Казаков.

Уже в беседе с журналистами Казаков продолжил тему, напомнив про количество санкций против России, количество военных действий, в которых страна участвует в последние годы. Заявил, что нельзя быть политкорректными в отношении недружественных стран - называть их врагами, а не партнерами.

«У них цель дезинтеграция и оккупация России, а мы давайте деревья сажать? Игра серьезная, ставки предельно высоки. Они открыто говорят, что их задача, чтобы России не было. Мы предлагаем сопротивляться. Мы честно воевали каждый на своем месте в Донбассе, а потом, когда убили нашего командира, вернулись и увидели, что в России сейчас то же самое, что было на Украине в 2013 году. Давайте не допустим этого», - призвал он.

От редакции добавим, что «За правду» уже очевидно получила от власти зеленый свет на участие в выборах. Но, как сообщают источники «Политсибру», их прохождение в краевой парламент будет зависеть исключительно от их активности. Смогут ли они набрать достаточное количество кандидатов по всему региону, что тяжело дает дается даже партиям большой четверки. И смогут ли донести свои военные посылы мирным сибирякам.