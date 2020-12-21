Политическая хроника недели: КПРФ требует разбирательств, ЕР наметила планы на год, а Бутина написала книгу

Депутаты Алтайского Заксобрания ушли на каникулы до января. На прошлой неделе прошла последняя в этом году сессия. Коммунисты потребовали от краевого правительства разобраться в ростом смертности в крае и смягчить антиковидные ограничения, фракция КПРФ в Бийске настаивает на отставке главы наукограда. Об этих и других событиях в политической хронике «Политсибру».

Депутаты провели предновогоднюю сессию

На прошлой неделе прошла последняя в 2020 году сессия Алтайского Заксобрания. На ней депутаты рассмотрели 16 вопросов, среди которых были и такие важные, как законопроекты о статусе педработника, о выделении детям-сиротам жилищных сертификатов, об ограничениях в работе баров, расположенных в многоквартирных домах и многие другие.

В ЕР подвели итоги и озвучили планы

На прошлой неделе прошло расширенное заседание регионального политсовета ЕР, где подвели итоги 2020 года и поставили цели на предстоящий выборный сезон. Лидер алтайских единороссов Александр Романенко призвал коллег перезапустить региональную и местные общественные приемные партии, чаще использовать возможности дистанционного общения с избирателями. Партия власти намерена подтвердить свой статус на предстоящих в 2021 году выборах. Подробнее о заседании здесь.

Бутина написала книгу

Уроженка Алтайского края Мария Бутина написала книгу о своем заключении в американской тюрьме. 18 декабря в Екатеринбурге совместно с ректором Уральского государственного экономического университета Яковом Силиным она презентовала «Тюремный дневник», сообщает ТАСС.

Книга рассказывает об истории ареста и тюремного заключения в чужой стране, также она дополнена информацией о работе в сфере защиты прав и интересов российских граждан, столкнувшихся с беззаконием или оказавшихся в местах заключения за рубежом.

КПРФ требует разбирательств

Алтайские коммунисты потребовали от правительства объяснений взрывного роста смертности, смягчения ограничений на новогодних каникулах. Кроме этого, в КПРФ считают, что доплаты за тяжелый труд должны получать не только те медики, кто работает с коронавирусными пациентами, но и все, чья деятельность связан с риском заразиться им. Например, медики, работающие в обычных поликлиниках.

Еще на прошлой неделе в крайкоме партии заявили, что обратились в прокуратуру с требованием проверить законность раздачи листовок о депутате Госдумы Данииле Бессарабове в барнаульском МФЦ. Коммунисты задались вопросом, за чей счет проводится агитация и законно ли это.

Голобородько возглавил правовой комитет

Единоросс Денис Голобородько окончательно утвержден в должности главы правового комитета АКЗС вместо ушедшего на пост бизнес-омбудсмена Андрея Осипова. Коллеги почти единогласно проголосовали за назначение Голобородько. Подробнее об этом решении здесь

Студеникину готовят отставку

Бийские депутаты фракции КПРФ намерены добиться отставки мэра города Александра Студеникина. Они уже озвучивали свое решение несколько недель назад. Причиной для отставки стало неисполнение программы по благоустройству и многие другие нерешенные вопросы местного значения.

Коммунисты надеются, что их инициативу поддержат коллеги из других фракций. Если инициаторы наберут необходимые голоса для запуска процедуры и их поддержит губернатор, то гордума должна будет в течение месяца рассмотреть вопрос.