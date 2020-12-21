Игорь Степаненко о «ПосудаЦентре»: Собственник пошел нам навстречу, но обстоятельства не позволили открыть там госпиталь

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко заявил, что власти региона не отказались от идеи открытия ковидного госпиталя в немедицинском учреждении. Правда теперь речь идет не только о Барнауле. Почему было принято такое решение, Игорь Степаненко рассказал «Политсибру»:

Резервное решение

- Мы действительно рассматривали данный вопрос в октябре. По инициативе минздрава региона оперштабу и правительству края было предложено рассмотреть возможность размещения временного ковидного госпиталя вне медицинских учреждений.

Это было резервное решение. На тот момент аргументов было несколько. Мы вынуждены были по целому ряду направлений прекратить оказание плановой медпомощи, увеличить нагрузку на медиков, которые лечат серьезно возросшее количество пациентов на тех же площадках. Кроме того, нам было неизвестно, как поведет себя вирус дальше – хватит ли нам имеющихся мощностей, чтобы обеспечить всех пациентов необходимой медицинской помощью.

- Правительство рассматривало несколько вариантов. Почему остановились именно на этом?

- Да, мы рассматривали объекты под временное размещение ковидного госпиталя не только в краевом центре. Однако именно по Барнаулу было обозначено более 10 объектов, так как именно здесь находится значительная доля заболевших коронавирусом. Из 30 117 человек заболевших в регионе, барнаульцев - 12116. Такая ситуация не только в нашем крае. Во всем мире крупные города – более всего пострадали от COVID-19. Поэтому и возможность открытия дополнительных мест мы искали именно в Барнауле. Из всех вариантов самым подходящим по внешним показателям оказался ПосудаЦентр. Поэтому губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение рассмотреть возможность открытия в этом здании временного ковидного госпиталя.

Конкретного решения не было

- Что случилось сейчас?

- Этот вариант был на слуху у всего региона, Однако, ни одного конкретного решения в части определения его как бесспорного места размещения нигде не принималось. Чем больше мы вникали в ситуацию и изучали возможность открытия ковидного госпиталя там, тем больше видели проблем. В итоге пришли к выводу, что технически разместить там госпиталь невозможно.

- Но ведь минздрав готовил задание…

-Да, изначально было подготовлено медико-техническое задание, проведено обследование и объекта, и прилегающих территорий, но часть вопросов изначально не обсуждалось вообще.

- Например, какие?

Это связано с коммуникациями, которые подходят больше для склада, чем для медицины. Начиная от холодного и горячего водоснабжения и заканчивая системой вентиляции. А ведь это очень серьезный вопрос для любой медицинской организации.

Все эти вопросы стали проявляться по мере изучения объекта. В конечном итоге первоначальная сумма - 100 млн. рублей, - которая предполагалась для модернизации объекта под нужды госпиталя, увеличилась до 400 млн. рублей. А ведь вы помните, что это не краевой, не муниципальный, не федеральный, а коммерческий объект. Плюс 264 млн рублей необходимо на медицинское оборудование.

- Игорь Борисович, а сразу эти моменты оперштаб предвидеть не мог?

- Сразу предвидеть мы не могли. Так как рассчитывали на то, что заявленные новым собственником суммы для модернизации объекта могли бы нас устроить. Как изначально предполагалось? Мы заходим в готовый внутри объект, который сдается нам в аренду. И если собственник смог бы сделать так, чтобы мы уложились в заявленную сумму, то договор аренды мы бы заключили. Но нам предложили за бюджетные деньги привести его в порядок, а потом арендовать. На такие риски мы пойти не можем. На эту сумму можно построить капитальный объект с нуля.

- А при таком решении разве деньги не потеряны?

- Ни копейки бюджетных средств на подготовительные мероприятия не потрачено. Это решение губернатор края принял в четверг.

Ситуация, конечно, крайне неприятная. Собственник пошел нам навстречу, предпринял ряд действий, чтобы дать муниципалитету и краю возможность размещения госпиталя. Но последующие обстоятельства не позволили нам этого сделать.

Что делать, если…

- А если заболеваемость снова начнет расти?

- В момент, когда у нас была пиковая заболеваемость, 30 медорганизаций региона были перепрофилированы под ковидные госпитали. Всего было развернуто 6 тысяч коек. Сегодня заболеваемость сокращается, сокращаются и койки. Сегодня их уже 4523, и свободно из них 1068. Мы укладываемся во все нормативы, заявленные федеральным центром. У нас даже не 20% свободного коечного фонда, а 24%. Остальные вернулись к оказанию плановой помощи населению.

Если подъем ОРВИ и гриппа произойдет, опыт быстрого разворачивания коек у нас накоплен. Мы понимаем, что готовы к росту заболеваемости, за сутки мы можем вернуть в ковидные госпитали 1,5 тысячи коек.

А объект, о котором мы говорим, рассчитан всего на 600. Вкладывать туда сотни миллионов – неэффективно.

- Как на такое решение отреагирует федеральный центр?

- Работая в условиях повышенной готовности, как и остальные регионы страны, мы имеем возможность принимать собственные решения, которые не требуют согласования.

- Уже есть прогнозы, когда нам ожидать рост заболеваемости ОРВИ и гриппа?

- По последним прогнозам мы ожидаем это в конце января-начале февраля.

Если ЧС, будет все равно, кто собственник

- И все же: к какому сценарию готовится правительство края?

- Есть несколько сценариев развития ситуации. Благоприятный - когда количество тяжелоболеющих людей сокращается, постепенно медицина возвращается к плановой нормальной работе. У нас есть предпосылки, что именно так и может произойти. Край получили третью тысячу вакцины от коронавируса, уже готов получить единовременно еще 20 тысяч доз – заявку в федеральный центр мы сделали. То есть регион готов перейти к активной вакцинации населения. Еще раз подчеркну, что эти факторы позволяют надеяться, что ситуацию мы удержать сможем.

А если нет, то мы готовы быстро развернуть в медорганизациях несколько тысяч коек.

- А если заболеваемость превысит те пиковые показатели, которые были у нас в октябре?

- Если ситуация начнет разворачивать как эпидемия, то в рамках ЧС мы, естественно, будем действовать иначе. Единая система предупреждения и ликвидации ЧС юридически позволяет мобилизовать все силы вне зависимости от права собственности. Если встанет потребность оказывать людям помощь так, мы это сделаем. В этом случае никто уже не будет смотреть на собственников. Но наши жители должны понимать, что, как будет разворачиваться ситуация, зависит не только от нас, но и от их действий. В этом мы убедились уже дважды. Впрочем, как и остальные территории. Не сложно выполнить рекомендации Роспотребнадзора.

- Вопрос с развертыванием ковидного госпиталя вне медучреждений закрыт?

- Мы не перестаем заниматься этой темой. Принятое решение не свидетельствует о бездействии властей. Однако, если еще некоторое время назад более логичным было открытие такого госпиталя в Барнауле, то сегодня мы рассматриваем территорию всего края и задачу с себя не снимаем. В «списке ожидания» находится несколько объектов, которые могут рассматриваться как места временного размещения пациентов с коронавирусом, но первоначальная задача - использование потенциала наших медорганизаций.

Хочу, чтобы все понимали: мы готовы. Все необходимое для реакции на возможное обострение ситуации у нас есть.