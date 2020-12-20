В Алтайском крае за сутки заразилось 215 человек и умерло 14 человек

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 208 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19 - 10.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 65, Бийск – 16, Рубцовск – 14, Локтевский район – 8, Павловский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Заринск, Волчихинский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Алейск, Белокуриха, Завьяловский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский районы – по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Ключевской, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Крутихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30548 человек. Уже выздоровели 26 873 человека. Умерло 1 386 человек, в том числе по из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 746 (+10 за сутки) человек; иные причины привели к смерти 640 (+4 за сутки) человек.

По состоянию на 20 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 214 человек. Кроме этого, 1 172 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 444, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 145.

В госпиталях края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек - 1136.

135 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 8720– у больных внебольничной пневмонией, 14996 – у заболевших ОРВИ, в 6830 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 917 805 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 181,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3328 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3783 за минувшие сутки.