В Алтайском крае за сутки от коронавируса умерли 12 человек

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 216 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 262 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 - 12.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Новоалтайск – 6, Локтевский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Родинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Суетский, Тальменский, Третьяковский, Угловский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 333 человека. Уже выздоровели всего 26 665 человек. Умерло 1 372 человека, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 736 (+12 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 636 (+0 за сутки) человек.

По состоянию на 19 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2 221 человек. Кроме этого, 1 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находится там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 443, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 139.

Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек - 1150.

137 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 666 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 8660 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 14856 – у заболевших ОРВИ, в 6817 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 914 477 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 187,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4527 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4827 за минувшие сутки.