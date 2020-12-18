Алтайского старателя осудили за незаконную торговлю золотом и дачу взятки

Учредителя золотодобывающего предприятия признали виновным в незаконной торговле золотом и даче взятки. Об этом сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

41-летнего жителя Алтайского края осудили по ч. 5 ст. 191 УК РФ (совершение сделки с драгметаллами) и по ч.3 ст. 30 п. п. «а», «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Золотодобытчику назначили 5 лет условно со штрафом 3, 1 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал и заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время в отношении еще двоих учредителей предприятий уголовные дела расследуются», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с мая по декабрь 2019 года трое руководителей ООО Золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и ООО Артель старателей «Сибирь» организовали незаконную добычу золота в Заринском районе Алтайского края, на нелицензированном участке. Добытое золото двое учредителей и директор вышеуказанных предприятий незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, содержащего драгоценные металлы.

Полученное после переработки золото старатели продавали в один из коммерческих банков, хотя оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. В итоге золотодобытчики продали товара на более чем 18 млн рублей. Помимо торговли, учредители предприятий проходят по делу о хранении и перевозке драгметаллов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, обвинённый 41-летний предприниматель, узнав о заведённом на золотодобытчиков уголовном деле, попытался дать взятку сотруднику ФСБ - 300 тысяч рублей. Однако оперативник отказался брать деньги, и к обвинению добавилась ещё одна статья (покушение на взятку, ч.3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).