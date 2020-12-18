Барнаульские детсады для детей с нарушением зрения возобновят оказание помощи в ближайшее время

К секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Романенко обратилась мама воспитанницы детского сада для детей с нарушением зрения.

От лица родителей, чьи дети нуждаются в специализированном уходе, Вера Себельдина рассказала секретарю алтайских единороссов, председателю Алтайского краевого Заксобрания Александру Романенко о проблеме профильного детского сада №50, где, помимо тифлопедагогов, обеспечивать оказания необходимой помощи детям должны медработники-офтальмологи.

«В нашем детском саду — №50 — уволился медицинский работник, нового так и не нашли. Теперь на специализированном оборудовании, которое необходимо для лечения наших детей, никто не может работать. У моей дочери атрофия зрительного нерва, ей необходимо проходить терапию 3-4 раза в год. В настоящий момент мы успеваем получать лечение только один раз в год, для нас, как и для десятков других детей, жизненно необходим медицинский работник в детском саду», — поделилась проблемой женщина.

Спикер Алтайского реготделения партии отметил, что схожая проблема — отсутствие медицинского работника — существует и в другом профильном барнаульском детском саду — №30. По словам Александра Романенко, серьезная проблема этих дошкольных учреждений — отсутствие специальных лицензий на осуществление медицинской помощи детям, а также устаревшее оборудование.

« Мы не только знаем об этой проблеме, мы подключили все ресурсы для ее решения. Мною как председателем АКЗС уже даны необходимые поручения как комитету по социальной политике АКЗС, так и администрации Барнаула. Недопустимо, чтобы коррекционный детский сад не выполнял свою основную функцию. Поэтому мы поставили перед коллегами задачу — в первом квартале 2021 года обеспечить детей необходимым медицинским уходом», — резюмировал Александр Романенко.

Как дополнительно сообщила куратор проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» в Алтайском крае, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко, для получения лицензии необходимо закупить новое оборудование. Городской комитет по образованию уже выделил нужную сумму в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, благодаря оперативному вмешательству единороссов, удалось достичь договоренности с краевой детской офтальмологической больницей, врачи которой будут осуществлять уход за детьми.