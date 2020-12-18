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Алтайский край вошел в ТОП-30 регионов по инвестиционному потенциалу

Новости
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Алтайский край сохранил место в Топ-30 рейтинга инвестиционного потенциала регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства Экономического Развития Алтайского края со ссылкой на агентство РАЭКС-Аналитика.

В рейтинге инвестиционного потенциала край – на 27 строчке, тогда как в прошлом году был на 25. Республика Алтай оказалась в конце таблице и заняла 84 место, как и в прошлом году. Из Сибирских регионов Алтайский край обошли Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области и Красноярский край.

А вот по инвестиционному риску среди регионов СФО край вошёл в тройку. По России он расположился на 38 месте, как и в прошлом году. Среди регионов Сибири выше Алтайского края – только Красноярский край и Новосибирская область. Республика Алтай же заняла 77 место.

«По указанным показателям Алтайский край располагается в группе «3В1» с умеренным риском для осуществления инвестиционных вложений», - отметили в пресс-службе Министерства экономического развития.

Как реализуются самые известные инвестиционные проекты Алтайского края? 

Как реализуются самые известные инвестиционные проекты Алтайского края? 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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