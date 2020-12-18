На площади Сахарова начали демонтировать колесо обозрения

18 ноября начался демонтаж колеса обозрения на площади Сахарова. Первым делом рабочие уберут кабинки. Через 10 дней колесо и вовсе исчезнет с площади.

20 сентября «Барнаульская крепость» приняла гостей в последний раз. Тогда на страницах парка в социальных сетях говорилось, что колесо обозрения пропадёт с площади Сахарова навсегда.

В Барнауле демонтируют колесо обозрения Наталья Андронова

Владелец парка Роман Романов на пресс-конференции в августе отмечал, что оба его проекта – «Барнаульская крепость» и «Экстрим» - закроются. По его словам, эти парки невыгодны, а в условиях пандемии содержать их трудно, сообщал "Амител".

«Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем», – говорил Романов журналистам.

В общей сложности колесо в парке «Барнаульская крепость» простояло 18 лет. Его поставили в 2002 году. Высота колеса обозрения – 27 метров.