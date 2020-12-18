Важное за неделю в Сибири: В Красноярске депутаты требуют вернуть выборы мэра, в Иркутске перевезут дом Сталина, а в Томске нашли 10 тонн золота

Уходящая неделя в Сибири прошла относительно спокойно. В Алтайском крае власти решили отказаться от перестройки торгового центра под ковидный госпиталь, в Красноярске депутаты горсовета борются за возвращение прямых выборов мэра, а в Томской области подтвердили месторождение, в котором находится порядка 10 тонн золота. Об интересных и важных событиях в регионах Сибири в обзоре «Политсибру».

Алтайский край

Один из сотрудников Бийского олеумного завода пострадал после отравления в производственном цехе. В ситуации уже разбирается Роспотребнадзор. СМИ сообщают, что работник нарушил технику безопасности и зашел в цех без средств индивидуально защиты, ему стало плохо и его увезли в больницу. Напомним, Бийский олеумный завод производит взрывчатку промышленного и специального назначения, а также боеприпасы.

Также стало известно, что власти края отказались от создания временного ковидного госпиталя на базе «Посуда-центра». Его планировалась создать к третьей волне пандемии коронавируса. Выяснилось, что работы потребуют разработки полноценной проектной документации, ее экспертизы и займут несколько месяцев, да и сумма в 400 млн рублей очень ощутима для бюджета. Пока в городе не нашлось подходящих объектов, где в короткие сроки можно развернуть госпиталь.

Томская область

В Томской области нашли 100 тонн золота. Речь идет о разработке месторождений в области. Эксперты оценили и уже подтвердили наличие серьезного запаса руды.

«Западно-Сибирский испытательный центр подтвердил содержание в пробах золота со средним показателем четыре грамма на тонну, при этом в отдельных образцах показатели составляют более десяти граммов на тонну», — сообщили власти области. Теперь компания-золотодобытчик намерена произвести апробацию ресурсов и наметить контуры зоны, в которой находится золотоносная руда.

Ранее компания намеревалась приступить к промышленной добыче золотоносной руды в 2025 году.

Иркутская область

Дом, в котором жил Иосиф Сталин в ссылке в Прибайкалье пополнит экспозицию архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском.

В 2021 году его планируют перевезти из деревни Новая Уда Усть-Удинского района, отреставрировать и разместить под открытым небом в трактовой историко-культурной зоне музея. Строению предстоит преодолеть маршрут в 350 км.

Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX - начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы, рассказали в музее.

Красноярский край

Большинство депутатов горсовета Красноярска поддержали возвращение прямых выборов мэра. Но единороссы не стали голосовать, чего хватило для отклонения инициативы, пишет «Тайга.инфо».

Законопроект подготовили оппозиционные фракции горсовета. В случае одобрения документ бы внесли на рассмотрение регионального парламента.

Решение сессии о внесении законопроекта поддержали 15 депутатов. Против оказались семь единороссов, еще 10 представителей «ЕР» воздержались. Для победы оппозиции не хватило трех голосов. Единороссы назвали избираемых мэров «популистами-идиотами». В оппозиции намеры продолжать борьбу за прямые выборы.

В Красноярске в жилом доме произошел взрыв. В одной из квартир взорвался самогонный аппарат, пострадали двое пенсионеров - мужчина и женщина. Мужчина от полученных ожогов скончался в больнице. В результате инцидента была разрушена межквартирная стена, из дома были эвакуированы 40 человек. Угрозы разрушения дома не было.

Омская область

Прокуратура Омской области вынесла представление совету Знаменского района, не принявшему меры по избранию нового главы муниципалитета, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Полномочия предыдущего руководителя района истекли еще 27 ноября. Конкурс на назначение нового главы не был объявлен, пишет ТАСС. Знаменский район расположен на севере сибирского региона, его население составляет около 11 тыс. человек. Обязанности главы района продолжает исполнять Александр Онуфриев, который стал руководителем муниципалитета в 2015 году.

Новосибирская область

В Новосибирске суд приговорил 66-летнего руководителя местной организации «Свидетелей Иеговы», запрещенной в РФ, к 6 годам колонии общего режима.

С июля 2017 по сентябрь 2018 года осужденный в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, обряды, а также раздавал экстремистскую литературу и демонстрировал запрещенное видео с целью пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск», которую суд признал экстремисткой.

Республика Хакасия

Детонация паров дизтоплива произошла в смотровой яме для железнодорожных локомотивов на территории угольного разреза «Черногорский», погиб один рабочий, еще одного госпитализировали с ожогами.

Также стало известно, что в Хакасии формируют инфраструктуру для зарядки электромобилей. Использование автомобиля с электродвигателем обходится гражданам дешевле, чем с бензиновым. В Хакасии зарегистрировано 79 электромобилей, и появилась необходимость в строительстве электрозарядных «заправок», пресс-служба Минэкономразвития республики.

В 2021 году сибирская энергетическая компания планирует развернуть две зарядные станции в Абакане и четыре на подъездах к региональному центру. Стоимость возведения одной такой станции составит около 3 млн рублей.

Кемеровская область

Прокуратура Кемеровской области через суд потребовала от местного отделения Пенсионного фонда РФ предоставить 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны 95 тыс. рублей социальных выплат, которые он должен был получить в связи с 75-летием Победы. При обращении в ПФР ветеран получил неправомерный отказ.

Как рассказали в ведомстве, 92-летний мужчина в 1951 году участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья. В 2020 году он обратился в ПФР за получением юбилейной выплаты, но ему отказали, так как он не принимал непосредственного участия в войне 1941-1945 годов. Он обратился в прокуратуру, там провели проверку и в суде отстояли права ветерана. На данный момент деньги ему выплачены.

Республика Тува

Житель Тувы спрятал наркотики в баранине. Он хотел продать их в Томске, но полиция раскрыла его план.

Инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус, ехавший по маршруту Кызыл — Томск. Внимание полицейских привлек молодой человек, который не мог скрыть своего волнения. Его проводили в помещение стационарного поста, где он попытался проглотить находившийся у него сверток, но инспекторы помешали это сделать. Оказалось, что 23-летний житель Кызыла перевозил в рюкзаке разделанную тушу барана. При надрезе двух лопаточных частей туши полицейские обнаружили и изъяли 13 свертков с гашишем. Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.

Республика Алтай

Бывший главный врач республиканской больницы в Горно-Алтайске и его экс-заместитель признаны судом виновными в получении крупных взяток.

Как рассказали в прокуратуре, руководители больницы с 2016 по 2018 годы совместно получили деньги - всего 865 тысяч рублей за общее покровительство ООО «Перспектива» в электронных аукционах, проводимых больницей, на право заключения контрактов поставки медтоваров, победе в них и своевременную оплату по контрактам. Также замглавврача в 2018 году от того же сотрудника «Перспективы» получил еще 900 тысяч рублей за те же самые условия.

Суд приговорил обвиняемых к реальным срокам тюрьмы - экс-главврач получил 7,5 лет колонии строгого режима и оштрафован на 4 млн 325 тысяч рублей. Его бывший заместитель осужден на 8,5 лет колонии строгого режима и оштрафован на 5 млн рублей.