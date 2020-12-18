Участники «Большой сцены» поделились впечатлениями после окончания проекта

16 участников – актеры на сцене и юристы, предприниматели, деятели искусства в жизни – всего за полтора месяца сумели подготовить две полноценных постановки. Долгожданная премьера нового сезона проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф» и Алтайского музыкального театра отгремела 7 декабря, а сегодня актеры поделились впечатлениями от проекта.

Спектакль «Восемь любящих женщин», по словам режиссера театра Татьяны Столбовской, это сложный, многогранный материал: «Работа была кропотливой и непростой. Как делились участницы, у многих был момент, когда от страха хотелось отказаться от проекта. Но все, преодолев себя, блестяще себя проявили. Уровень погружения в роль каждой из них не отличался от работы профессионала».

Сами новоявленные артистки тоже остались в восторге. Руководитель кредитного управления Светлана Шебалина описала «Большую сцену» как счастье, не имеющее границ: «Исполнилась мечта, давняя и уже, к сожалению, глубоко запрятанная под вереницей забот. А тут такой фейерверк впечатлений!».

Аромапсихолог Василина Титова говорит, что точно смогла почувствовать себя настоящей актрисой: «После спектакля ко мне подошла девочка лет десяти со словами: «Вы очень красиво играли, но у меня нет цветов для вас». Я обняла ее и сказала, что самый большой подарок – это ее комплимент».

Второй спектакль, который был представлен в проекте - «Целуй меня, Кэт». Писатель и художник Кристина Блинова делится: «Наша пьеса мне понравилась, особенно в плане диалогов и многоуровневых «подколов» персонажами друг друга. Готовясь к проекту, я была открыта к любым жанрам и ролям. Это необычно – притворяться героиней, с которой в реальной жизни мы далеки друг от друга. Мой персонаж, Бэтси, на меня как раз не особо похож».

Предприниматель Дмитрий Еньшин вспоминает: «Труднее всего мне было справиться с волнением между выходами на сцену. В целом в проекте мне понравились и знакомства, и новый опыт в амплуа актера. Конечно, запомнились репетиции, весь процесс подготовки к премьере».

Главный редактор журнала «Автограф» Артемий Панченко 6 сезон считает одним из самых продуктивных за всю историю проекта: «Он был короче, чем обычно, и за этот небольшой период все участники успели наилучшим образом себя мобилизовать и «выстрелить» своим творческим потенциалом!».

Оксана Макрушина

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