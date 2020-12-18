Бывшим алтайским медикам не удалось оспорить приговор по делу о взятках

17 декабря Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывших врачей республиканской больницы Федора Рау и Сергея Близнюка. Жалоба не удовлетворена, и приговор остался без изменений. Об этом сообщает пресс-служба Горно-Алтайского городского суда.

«Обвинительный приговор в отношении Рау Ф.Ф. и Близнюка С.П. вступил в законную силу 17 декабря 2020 года», - отметили в суде.

Как ранее писал «Политсибру», главный врач больницы Сергей Близнюк был признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Он получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, 5 млн штрафа и запрет занимать должности в госорганах на 5 лет и 6 месяцев.

Его заместителя Федора Рау осудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). И к 7 годам и 6 месяцам колонии строго режима со штрафом в 4,3 млн рублей и с лишением права занимать должности на 5 лет.

Медиков обвинили в том, что с лета 2016 года по март 2018 они получили от представителя коммерческой организации 865 тысяч рублей за его победы на аукционах по закупке медицинского оборудования. Кроме того, по версии следствия, лично Близнюк взял от того же человека 900 тысяч рублей с апреля по сентябрь 2018 года. Всего сумма взятки обоих врачей составила более 1,7 млн рублей. Своей вины медики не признали, сказав, что средства были потрачены на нужды больницы.

Однако решением суда дело не закончилось. В начале декабря около 700 жителей республики Алтай собрали подписи в защиту Близнюка и Рау. Они называли обвинения суда ложными и просили республиканский суд пересмотреть наказание. По версии авторов письма, под руководством осуждённых врачей в больнице сделали хороший ремонт и благоустроили территорию. Заступники заявляли, что врачи вникали в проблемы больных, давали консультации по их реабилитации в личное время и «даже после увольнения из больницы продолжали выполнять свой служебный долг, вплоть до самого приговора и лишения свободы».

Медицинское сообщество тоже вступалось за врачей. В сентябре 413 медиков направляли обращение в Верховный суд. В нём говорилось, что приговор Близнюку и Рау слишком жёсткий и не соответствует тяжести их деяния.

Несмотря на то, что суд не удовлетворил апелляцию врачей, Рау и Близнюк ещё сохраняют право обжаловать приговор в кассационном порядке в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.