Иван Нифонтов: «Сезон получился скомканным, но мы доказали что имеем право жить и развиваться»

Итоги работы детской международной Лиги дзюдо «Триумф Energy» подвели в четверг, 17 декабря. На вопросы журналистов отвечали известный дзюдоист и директор «Лиги Дзюдо» Иван Нифонтов и тренер краевой спортивной школы Артём Павлов.
2020 год – дебютный для нового проекта известного алтайского дзюдоиста Ивана Нифонтова. «Лига дзюдо» - это турнир среди клубов из разных регионов России. Участвовать в нём могут дети до 15 лет.
С самого старта «Лиге дзюдо» пришлось столкнуться со многими трудностями. В проект никто не верил, соревнования не удалось вовремя провести из-за пандемии, однако «Лига дзюдо» смогла состояться и показать свой потенциал.
«Для «Лиги» сезон получился скомканным, - говорит Нифонтов. - Первый год, а мы, как и все, попали в пандемию. Конечно, на старте был скепсис по поводу проекта. Но мы прошли через все сложности, показали, что проект интересует как спортсменов, так и тренеров, доказали, что мы должны жить и развиваться».
Алтайские дзюдоисты края заняли второе место на суперфинале Лиги в Сочи, проиграв только команде из Екатеринбурга. По словам тренера Артёма Попова, это хороший результат:
«Многие подумают, что второе место – это не очень хорошо, - говорит наставник команды, - но я скажу, что это достойно. Ребята по-настоящему бились за край и за Сибирь».
Во время пандемии, отмечает тренер, никто из спортсменов не выпал из обоймы. Пусть с трудностями, но подготовиться к соревнованиям юные дзюдоисты смогли.
«Мы находили способы потренироваться, чтобы подготовиться к турниру технически, - говорит Артём Павлов. - На результат пандемия не повлияла, потому что все были в похожих условиях. Больных в нашей команде тоже не было. Ребята настолько ждали этого финала, что у них будто выработался какой-то дополнительный иммунитет».
В этом году проект существовал за счёт генерального и локальных спонсоров в регионах. Иван Нифонтов отмечает, поддержка могла быть и большей, но помешали ковидные ограничения:
«Был ряд компаний, которые желали нас поддержать, - рассказывает экс-дзюдоист, - но сверху массовые мероприятия ограничивали, соответственно финансировать было нечего».
Тем не менее, финансовых потерь у «Лиги дзюдо» из-за пандемии не было. «Мы в марте проплатили «Титов-арену», но соревнования перенесли с весны на сентябрь, - говорит Нифонтов. – А если бы не удалось провести их в этом году, то потери могли быть существенными. Мы сильно не вкладывались, потому что понимали, что обстановка тяжёлая».
После успешного проведения турнира, организаторам удалось получить поддержку Федерации дзюдо. Они также намерены войти в федеральный проект «Спорт - норма жизни», который поддерживает инициативы из регионов. Таким образом «Лига» федеральные средства и закроет финансовые потребности.
«Мы – из таких. Надеюсь, года через 3-4 у нас может появиться Международная Лига дзюдо. По крайней мере, такую цель мы поставили и идём к ней», - сказал он.
Таким образом «Лига» получит федеральные средства и закроет финансовые потребности. Однако даже с приходом государственных денег «Лига дзюдо» всё равно будет существовать отдельно от Федерации дзюдо.
«У нас есть соглашение с Федерацией, но мы не в системе», - поясняет Иван Нифонтов.
Практическая работа обнажила ряд проблем. К примеру, относительно статуса соревнований.
«Существует два раздела: физкультурный и спортивный, - объясняет Иван Нифонтов. - Соревнования по дивизионам мы проводим как физкультурные, а финал - как всероссийский турнир. Виной – несовершенство законодательства. Это вопрос только предстоит разрешить».
Кроме того, «Лига дзюдо» позиционирует себя как международное соревнование. Иван Нифонтов планирует подключать к турниру до 25 спортсменов из разных стран. Но и тут могут появиться трудности:
«По закону, в спортивных региональных или всероссийских соревнованиях иностранцев быть не должно. Конечно, мы всё делаем для наших детей, а не для иностранцев. Но ведь, если на соревнованиях будет бороться человек из другого государства - это в первую очередь опыт для российского спортсмена», обращает внимание Нифонтов.
В следующем году соревнования «Лиги дзюдо» планируют проводить с февраля до апреля. Суперфинал пройдёт в Крыму, а в Барнауле состоится этап соревнований по Сибирскому федеральному округу.
По словам Нифонтова, Барнаул готов к проведению серьёзных соревнований по дзюдо. В прошлом году в краевой столице уже состоялся финал этапа по СФО:
«Участники сказали, что мы провели турнир на очень высоком уровне, - делится Иван Нифонтов. - Плохо, что зрителей не было. Хотелось бы показать, что город Барнаул способен проводить масштабные мероприятия высокого класса».
Планов у «Лиги дзюдо» ещё много. Сюда входит включение в программу соревнований девочек и взрослых участников, а также переименование проекта в «Лигу спорта», чтобы привлечь не только дзюдоистов, но и других спортсменов.
«Мыслей и планов очень много, осталось найти на это всё финансирование. Но дорогу осилит идущий, - уверен бывший дзюдоист. - Главное в проекте – привлечь детей в спорт. Борьба идёт то, чтобы детское внимание было направлено в спорт, а не на улицу».