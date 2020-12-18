Иван Нифонтов: «Сезон получился скомканным, но мы доказали что имеем право жить и развиваться»

Итоги работы детской международной Лиги дзюдо «Триумф Energy» подвели в четверг, 17 декабря. На вопросы журналистов отвечали известный дзюдоист и директор «Лиги Дзюдо» Иван Нифонтов и тренер краевой спортивной школы Артём Павлов.

«Мы доказали, что должны жить и развиваться»

2020 год – дебютный для нового проекта известного алтайского дзюдоиста Ивана Нифонтова. «Лига дзюдо» - это турнир среди клубов из разных регионов России. Участвовать в нём могут дети до 15 лет.

С самого старта «Лиге дзюдо» пришлось столкнуться со многими трудностями. В проект никто не верил, соревнования не удалось вовремя провести из-за пандемии, однако «Лига дзюдо» смогла состояться и показать свой потенциал.

«Для «Лиги» сезон получился скомканным, - говорит Нифонтов. - Первый год, а мы, как и все, попали в пандемию. Конечно, на старте был скепсис по поводу проекта. Но мы прошли через все сложности, показали, что проект интересует как спортсменов, так и тренеров, доказали, что мы должны жить и развиваться».

Алтайские дзюдоисты края заняли второе место на суперфинале Лиги в Сочи, проиграв только команде из Екатеринбурга. По словам тренера Артёма Попова, это хороший результат:

«Многие подумают, что второе место – это не очень хорошо, - говорит наставник команды, - но я скажу, что это достойно. Ребята по-настоящему бились за край и за Сибирь».

Во время пандемии, отмечает тренер, никто из спортсменов не выпал из обоймы. Пусть с трудностями, но подготовиться к соревнованиям юные дзюдоисты смогли.

«Мы находили способы потренироваться, чтобы подготовиться к турниру технически, - говорит Артём Павлов. - На результат пандемия не повлияла, потому что все были в похожих условиях. Больных в нашей команде тоже не было. Ребята настолько ждали этого финала, что у них будто выработался какой-то дополнительный иммунитет».

«Финансовых потерь из-за пандемии у нас не было»

В этом году проект существовал за счёт генерального и локальных спонсоров в регионах. Иван Нифонтов отмечает, поддержка могла быть и большей, но помешали ковидные ограничения:

«Был ряд компаний, которые желали нас поддержать, - рассказывает экс-дзюдоист, - но сверху массовые мероприятия ограничивали, соответственно финансировать было нечего».

Тем не менее, финансовых потерь у «Лиги дзюдо» из-за пандемии не было. «Мы в марте проплатили «Титов-арену», но соревнования перенесли с весны на сентябрь, - говорит Нифонтов. – А если бы не удалось провести их в этом году, то потери могли быть существенными. Мы сильно не вкладывались, потому что понимали, что обстановка тяжёлая».

«У нас есть соглашение с Федерацией, но мы не в системе»

После успешного проведения турнира, организаторам удалось получить поддержку Федерации дзюдо. Они также намерены войти в федеральный проект «Спорт - норма жизни», который поддерживает инициативы из регионов. Таким образом «Лига» федеральные средства и закроет финансовые потребности.

«Мы – из таких. Надеюсь, года через 3-4 у нас может появиться Международная Лига дзюдо. По крайней мере, такую цель мы поставили и идём к ней», - сказал он.

Таким образом «Лига» получит федеральные средства и закроет финансовые потребности. Однако даже с приходом государственных денег «Лига дзюдо» всё равно будет существовать отдельно от Федерации дзюдо.

«У нас есть соглашение с Федерацией, но мы не в системе», - поясняет Иван Нифонтов.

Практическая работа обнажила ряд проблем. К примеру, относительно статуса соревнований.

«Существует два раздела: физкультурный и спортивный, - объясняет Иван Нифонтов. - Соревнования по дивизионам мы проводим как физкультурные, а финал - как всероссийский турнир. Виной – несовершенство законодательства. Это вопрос только предстоит разрешить».

Кроме того, «Лига дзюдо» позиционирует себя как международное соревнование. Иван Нифонтов планирует подключать к турниру до 25 спортсменов из разных стран. Но и тут могут появиться трудности:

«По закону, в спортивных региональных или всероссийских соревнованиях иностранцев быть не должно. Конечно, мы всё делаем для наших детей, а не для иностранцев. Но ведь, если на соревнованиях будет бороться человек из другого государства - это в первую очередь опыт для российского спортсмена», обращает внимание Нифонтов.

«Дорогу осилит идущий»

В следующем году соревнования «Лиги дзюдо» планируют проводить с февраля до апреля. Суперфинал пройдёт в Крыму, а в Барнауле состоится этап соревнований по Сибирскому федеральному округу.

По словам Нифонтова, Барнаул готов к проведению серьёзных соревнований по дзюдо. В прошлом году в краевой столице уже состоялся финал этапа по СФО:

«Участники сказали, что мы провели турнир на очень высоком уровне, - делится Иван Нифонтов. - Плохо, что зрителей не было. Хотелось бы показать, что город Барнаул способен проводить масштабные мероприятия высокого класса».

Планов у «Лиги дзюдо» ещё много. Сюда входит включение в программу соревнований девочек и взрослых участников, а также переименование проекта в «Лигу спорта», чтобы привлечь не только дзюдоистов, но и других спортсменов.