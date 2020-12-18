Прокуратура наказала чиновников за три недели уроков в холоде в сельской школе

Прокуратура Алтайского края вынесла представления должностным лицам за то, что учащиеся Новоозерской школы несколько недель провели в холодных классах. Подробности сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Теплоснабжение школы организовано от газовой котельной ООО «Темп», где произошла поломка одного котла, что привело к его остановке и, соответственно, снижению температуры теплоносителя. В результате в школе температура воздуха в отдельных кабинетах составляла 16 градусов», - уточнили в ведомстве.

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На восстановление работы котельной потребовалось две недели, но полноценное тепло в школу вернулось еще через неделю.

Оказалось, что отопительная система в здании школы находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Директор котельной и начальник отдела образования администрации Тальменского района получили представления. А директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура потребовала заменить систему отопления в школе.