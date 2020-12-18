15 смертей и 218 новых случаев. Статистика по коронавирусу в Алтайском крае не снижается

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 188 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 - 9.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул - 65, Рубцовск - 20, Бийск - 18, Заринск - 10, Локтевский район - 8, Новоалтайск, Славгород, Яровое – по 6 заболевших, Первомайский район - 5, Алейск, Белокуриха, Рубцовский, Шипуновский районы - по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Мамонтовский, Михайловский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы - по 2 заболевших, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Советский, Суетский, Табунский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский район – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30117 человек. Выздоровели всего 26 403 человека. Умерло 1 360 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 724 (+9 за сутки) человека; иные причины смерти – 636 (+6 за сутки) человек.

По состоянию на 18 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 273 человека. Кроме этого, 1 181 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 467, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 147.

Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек -1068.

133 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 589 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего количества заболевших: 8602– у больных внебольничной пневмонией, 14712 – у заболевших ОРВИ, в 6803 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 909 950 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 195,99 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4560 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5884 за минувшие сутки.