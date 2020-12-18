«Росводоканал» предложил забрать сети Барнаула в концессию. Власти думают

«Росводоканал» обратился в администрацию столицы Алтайского края с предложением взять в концессию водопроводные сети Барнаула. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

Этот вопрос на встрече 16 декабря обсудили глава города Вячеслав Франк, замглавы по городскому хозяйству Андрей Федоров, финансовый директор «Росводоканала» Андрей Коваленко и генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Компания предложила заключить концессионное соглашение (форма долгосрочной аренды) в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Барнаула. Тем, что барнаульский водоканал и так уже эксплуатирует и обслуживает на правах арендатора.

«По сути, это трансформация действующего договора аренды между администрацией города и барнаульским водоканалом в концессионное соглашение, которая позволит зафиксировать обязательства барнаульского водоканала на долгосрочной основе и сформировать оптимальную инвестиционную программу, направленную на реконструкцию и развитие системы водоснабжения и водоотведения города, обеспеченную источниками финансирования», - пояснил Андрей Коваленко.

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Вячеслав Франк сообщил, что администрация рассмотрит это предложение в ближайшее время.

Напомним, в 2020 году компания уже взяла в концессию сети пригородных посёлков Барнаула, ранее обслуживаемые МУП «Энергетик». Это Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка, Новомихайловка и Лебяжье с общей численностью жителей около 14 тысяч человек.