Детям-сиротам Алтайского края будут выдавать сертификаты на жилье

Власти Алтайского края вносят поправки в региональный закон, который позволит детям-сиротам получать сертификаты на покупку жилья. Депутаты краевого парламента приняли закон пока только в первом чтении (на сессии 17 декабря). Второе чтение пройдет в начале следующего года. Так что эта норма в силу еще не вступила.

Сейчас по закону эта категория граждан имеет право на получение жилья площадью 28-33 кв.м. из специализированного фонда по договорам найма.

«Сертификат же позволит приобрести жилое помещение сразу в собственность, в том числе возможно приобретение при желании жилья большей площади в том городе или районе на территории края, в котором хочется жить, с дополнительным использованием собственных средств, таких как: личные накопления, материнский капитал, ипотека», - цитирует министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева пресс-служба минстроя.

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Размер сертификата и его условия (кому именно его будут выдавать) будут разработаны позднее. Но, скорее всего, претендовать на него будут те, кто имеет решение суда о предоставлении им жилья.

Средства на эти сертификаты будут выделены из краевого бюджета: на 2021 год на эти цели запланировано около 105 млн рублей. С учетом того, что цена квадрата жилья для детей-сирот в крае установлена на уровне 40 тысяч рублей за кв.м., сертификаты смогут получить около 80-85 человек. Кроме того, из краевого бюджета ежегодно выделяют около 300 млн рублей на софинансирование покупки социального жилья.

По словам депутата краевого парламента, главы социального комитета АКЗС Татьяны Ильюченко, эта мера позволит ускорить решение проблемы большой очереди на жилье.

«Но здесь нужна четкая проработка вопроса. Чтобы защитить ребят от нецелевого использования сертификата», - сказала она.

В Алтайском крае в очереди на жилье стоит около 6 тысяч детей-сирот старше 23 лет, около 1 тысячи из них уже имеют судебные решения.