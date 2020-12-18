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Власти Алтайского края передумали открывать ковидный госпиталь в «Посуда-центре»

Новости
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Правительство Алтайского края отказалось от планов по созданию госпиталя для коронавирусных больных в здании «Посуда-центра» в Барнауле. Такое решение было принято на совещании у губернатора Виктора Томенко 17 декабря из-за дороговизны проекта, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

«Первоначально наиболее приемлемым для реализации проекта было определено здание «Посуда-центра». Однако, более глубокое изучение его технического состояния и масштаба работ, необходимых для его перепрофилирования, заставило краевые власти отказаться от использования этого объекта», - уточнили в пресс-службе.

Плановая медицинская помощь в Алтайском крае будет возобновлена с 14 декабря

Новости

Заместитель председателя правительства Игорь Степаненко рассказал, что для обеспечения бесперебойной работы к зданию пришлось бы подвести более мощные и надежные коммуникации, смонтировать специальную систему вентиляции. Потребуется разработка полноценной проектной документации, её экспертиза и согласование. Что займет несколько месяцев.

«Предполагаемый объём расходов составит около 400 млн рублей, которые придётся безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года  у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта», - добавил Степаненко.

Напомним, власти планировали оборудовать в здании посудного торгового центра (на проспекте Ленина, 154) госпиталь на 600 коек. Рассматривали несколько не медицинских зданий, но подошло только это. В начале ноября магазин закрыли и вывезли в другое здание. И начали работу по перепрофилированию здания. Пациентов должны были начать принимать уже в январе 2021 года.  

Пока власти не нашли в Барнауле другого подходящего объекта. Но его продолжат искать, чтобы открыть до третьей волны пандемии коронавируса.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

лариса

некомпетентность и чехарда

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просто

желание попилить тогда перевесило, компетентность в таком случае не главное.

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Житель АК

кидок краевого масштаба.Отмаш..ну соболезнования

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