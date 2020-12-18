Власти Алтайского края проверят скандальную историю с тарифами на вывоз мусора

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Иван Диркс направил обращение на имя главы региона Виктора Томенко с просьбой проверить работу регионального оператора по вывозу мусора в Славгородской зоне ООО «Позитив 88». И проверка уже началась. Об этом Диркс рассказал на сессии краевого парламента в четверг, 17 декабря.

Депутат пояснил коллегам суть обращения.

«У меня есть все основания полагать, что жители округа платят за вывоз мусора больше, чем им оказывают услуг. В территориальной схеме на 2019 год на Славгородскую зону заложено отходов в объеме 85 тысяч тонн. Тариф для регоператора рассчитали и утвердили из прогноза 47 тысяч тонн. А в реальности регоператор «ООО Позитив 88» завез на полигоны всего 18 тысяч тонн. То есть в 2,5 раза меньше, чем заложено в тарифе», - отметил Диркс.

Он делает вывод, что регоператор не выполняет условия соглашения: собирает с людей деньги в полной мере по нормативу накопления, а услуги оказывает не более чем на 40% от установленного показателя. По мнению Диркса, в 2020 году ущерб населению будет значительно выше.

«Это категорически возмущает. По предварительным подсчетам речь может идти о неосновательном обогащении «ООО Позитив 88» более чем на 30 млн рублей только за 2019 год. И это только один регоператор. В 2020 году может быть еще больше, ибо количество плательщиков увеличилось в десятки тысяч раз, а поступление на полигон выросли незначительно», - добавил народный избранник.

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Диркс сказал, что правительство уже проводит проверку. По данным «Политсибру», к 24 декабря губернатору об оценке изложенных фактов должен отчитаться министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, а 28 декабря – вице-премьер Александр Климин.

«Я считаю, что мои коллеги также должны обратить внимание на данную ситуацию в своих округах, так как все регоператоры применяют одну и ту же модель по взиманию платы с населения, начисляя по нормативам, а не по факту оказанной услуги. Еще раз хочу отметить, что самим фактом оказания услуги является перемещение массы отходов из населенных пунктов на полигоны ТКО согласно весового контроля», - уже после сессии сказал Диркс.

Как ранее Иван Диркс рассказывал «Политсибру», в течение 2020 года он неоднократно обращался в Минприроды, в Минстрой и в управление по тарифам. Но был крайне удивлен, что ни одно из этих ведомств не увидело какого-либо нарушения в работе регионального оператора. В связи с этим Диркс полагает, что проверять надо не только регоператоров, но и чиновников, которые допускают такую ситуацию. Не исключено, что в этой истории могут быть основания (от банального не владения ситуацией до возможной халатности или даже коррупции должностных лиц) для вмешательства правоохранителей.

Также депутат призывает к изменению систему формирования тарифа: чтобы за основу брали подтвержденное количество тонн, которые регоператор завез на полигоны, а не расчетные цифры. Это, по его мнению, исключит ситуацию, когда люди платят за услугу, которую им не оказывают.