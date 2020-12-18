Лучше бы зарплату подняли. Алтайские депутаты поспорили, нужно ли учителям давать клятву

В краевой закон о статусе педработника будут внесены небольшие изменения. Главное новшество – клятва, которую будут давать молодые педагоги. Казалось бы, скромный декларативный пункт, но на сессии краевого парламента в четверг, 17 декабря, он вызвал волну негодования у депутатов оппозиционных фракций и ответную волну поддержки депутатов-единороссов.

Откуда взялась эта тема?

С инициативой внесения правок в закон о статусе педработника выступило краевое министерство образования. На последней в 2020 году сессии депутаты рассмотрели документ в первом чтении.

Замминистра Галина Синицына пояснила народным избранникам, что изменения вызваны корректировкой закона на федеральном уровне.

«Последний раз статус педагога в обществе законодательство рассматривался семь лет назад. За это время произошло много изменений», - сказала она.

Итак, что изменится. Во-первых, в законе будут систематизированы меры поддержки. Но это уже действующие меры, просто прописанные в другом законе. Никаких новых преференций для педагогов не вводят. Хотя нет, вводят - «организационную поддержку при обеспечении прав на дополнительное профессиональное образование» и «содействие в привлечении молодых специалистов».

Во-вторых, более четко пропишут этические нормы, появится клятва, кодекс чести, знак отличия «Почетный учитель Алтайского края» и День народного просветителя.

«Клятва необходима как торжественный момент вступления педагога в коллектив. Молодые педагоги нуждаются в публичном признании этого шага», - пояснила Галина Синицына.

Работают за копейки

Дискуссионный тон задала глава алтайских коммунистов Мария Прусакова. Она было назвала закон замечательным, но тут же добавила:

«Но вся торжественность момента пропадет, как только учитель придет в кассу получать заработную плату. Уровень оплаты лишает эту профессию уважения. Доказательством преданности является уже то, что человек в принципе работает педагогом за эти копейки».

По ее мнению, клятву бы стоило давать депутатам со словами «не укради», «не возжелай денег бюджетных». Прусакова припомнила «Единой России», что несколько ее депутатов были осуждены по уголовным статьям (Андрей Волков и Ирина Теплова). Но особо «досталось» единороссу Ивану Мордовину.

«Он отсидел созыв в барнаульской гордуме за заработную плату, в этом созыве АКЗС тоже получает зарплату. И она в восемь раз выше, чем средняя зарплата учителя в Алтайском крае. О каком авторитете педагога вы говорите?» - сказала Прусакова.

Нужны новые меры поддержки

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Депутат от ЛДПР Евгения Боровикова тоже пожурила чиновников за то, что закон не решит существующих проблем.

«Клятва это вообще что? Зачем? Надо было больше внимания уделить мерам соцподдержки. А там только те меры, которые итак существуют», - сказала Боровикова и предложила ввести доплаты за почетные звания и ученую степень, а также повысить выплаты для педагогов малых сел.

«Справедливая Россия» поправки поддержала. По словам эсера Владислава Вакаева, в обновляемом законе есть важная мысль – повышение статуса.

«Мне лично нравится идея нагрудного знака. А вот пункт о защите чести и достоинства достаточно декларативный. Или пункт о мерах социальной поддержки. Эти меры собрали из различных нормативных положений, но давайте, пользуясь случаем, посмотрим, как расширить их», – предложил депутат.

Владислав Вакаев рассказал, что сами педагоги не видят никакого смысла в клятве. Во всяком случае те, с кем он общался.

«Один педагог сказал, что никакие клятвы не повысят качество образования и статус педагога в обществе. Клятва не даст новых молодых педагогов, а скорее оттолкнет наиболее талантливых. Способ привлечения молодых кадров и повышение статуса - это материальное стимулирование и карьерный рост», - передал слова учителя депутат.

А клятва-то «краденная»?

Вот, как звучит клятва:

«Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края».

Кстати, Владислав Вакаев заметил, что клятва для алтайских педагогов очень уж похожа на клятву из подобного закона в другом регионе.

«Я открываю аналогичный закон Ульяновской области, принятый год назад. Текст практически слово в слово взят оттуда. Вот только там мер поддержки гораздо больше. Есть проезд к месту лечения, стимулирующие выплаты для педагогов-наставников, педагогов-исследователей», - сказал Вакаев.

Добрая. Веселая

Но дадим слово сторонникам клятвы и самих поправок. В их числе учитель-единоросс Наталья Цепенко. Она назвала закон гармоничным, актуальным и учитывающим добрые традиции наставничества. Цепенко уверена, что эти нововведения позволят повысить значимость профессии учителя.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, подобный закон необходим хотя бы потому, что в нем собрана вся информация о правах и обязанностях педагогов. Она отметила, что статус педагога - это не только материальные выплаты, это еще и отношение общества к нему.

Депутат-медик Александр Лазарев назвал закон конституцией для общества.

«Я принимал присягу в армии. Разве это делает солдата хуже. Я принимал клятву врача. Разве от этого стал хуже. Это же имеет большое морально-нравственное значение», - сказал Лазарев.

Депутат-единоросс (сейчас директор барнаульского зоопарка, а в прошлом - педагог) Сергей Писарев тоже попытался понизить градус обсуждения.

«В 1991 году я принял участие в краевом конкурсе «Учитель года Алтая». И мы тогда, дурные идиоты, приняли присягу и клятву верно служить образованию Алтайского края, которую мы исполняем все эти годы. И принимать эту клятву нужно по-доброму и по-хорошему. Я, будучи директором школы, всегда пытался сделать так, чтобы прием молодых учителей в коллектив был праздником. Это не армейская клятва. Не догма. Это одна из форм работы с педагогами. Хотят – пусть делают. Но добрая веселая клятва – это залог хорошей работы учителя», - сказал Писарев.

Но при этом он считает, что нужно усилить блок защиты чести и достоинства учителей.

Несмотря на все эти споры, закон в первом чтении приняли почти большинством: 59 «за», трое воздержались, двое не голосовали. Но ко второму чтению его должны «допилить», под это дело даже создали рабочую группу.