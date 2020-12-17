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В Алтайском крае не будут закрывать больницу 

Новости
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Президент  Владимир Путин на традиционной пресс-конференции 17 декабря обозначил жалобу жительницы России по поводу закрытия «Онежской центральной районной больницы Алтайского края». Однако Онежская районная больница находится в Архангельской области. 

Как пояснили «Политсибру» в Минздраве региона, в Алтайском крае нет ни одной больницы, которая бы готовилась к закрытию.

Как уточнил  официальный телеграм-канал  «Ленина 59», «в Алтайском крае нет Онежского района и, соответственно, Онежской центральной районной больницы о которой упомянул на пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин 17 декабря 2020 года. Вероятнее всего произошла техническая накладка. По данным пресс-службы главы Алтайского края, во время губернаторства Виктора Томенко никакие больницы не закрывались и закрытия не планируются».

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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