В 2021 году все школы Алтайского края получат доступ к скоростному интернету

Президент России Владимир Путин рассказал, что в следующем году все школы России получат доступ к скоростному интернету.

Онлайн образование не заменит очного. Но система, при которой и в школах, и вузах будет использоваться интернет, будет развиваться. Не всегда специалист узкого профиля и высокого класса может побывать в разных местах, а в системе онлайн может. И это надо использовать, считает президент.

При этом массовое онлайн образование будет не всегда. Лучше всего, считает президент, когда система работает смешанно.

При этом снижать оплату за работу онлайн нельзя, так как если лекции читают, то нет никакой разницы, как именно их читают.

Напомним, в данный момент идет традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина.