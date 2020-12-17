«Не пора ли уступить». Путин оценил партийную систему в России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 17 декабря, рассказал, что думает о партийном климате в стране.

Главу государства спросили, чем будет отличаться политическая кампания 2021 года (когда пройдут выборы в Госдуму) от выборов этого года. И не пора ли старой системной оппозиции уступить место молодым партиям.

«Не пора ли тяжеловесам уступить место? Это решают не тяжеловесы и не новые партии. Это решают избиратели. Но дает ли система принять участие в кампаниях большому количеству партий? Да, дает. В следующем году участие в выборах без сбора подписей сможет принять 16 партий. Они получили представительство в ряде субъектов и право попробовать свои силы на общенациональной арене. Кого избрать, решает избиратель», - сказал президент.

Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае Аналитика 02.12.2020 9:12

Также он похвалил традиционные политические партии за то, что все они выступают с патриотических позиций. Да, спорят, да решают задачи разными инструментами. Но цель у них одна – благополучие страны, заявил президент.

Добавим, что выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. От сбора подписей освобождены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», «Зеленые», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Гражданская платформа». А также молодые партии «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».

Как ранее писал «Политсибру», в выборах в парламент Алтайского края, которые также пройдут осенью 2021 года, могут принять участие девять партий. Какие вообще партии есть на Алтае, читайте в нашем большой обзоре «Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае».