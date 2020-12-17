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Алтайская журналистка Людмила Кейбол задала вопрос президенту Владимиру Путину

Новости
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На традиционной пресс-конференции Владимира Путина  один из первых вопросов задала главный редактор  алтайской газеты «Змеиногорский вестник»  Людмила Кейбол.  Она поинтересовалась, сделал ли президент себе прививку от коронавируса, и попросила рассказать о вариантах международного сотрудничества  по вакцинации.

Владимир Путин пояснил, что пока  вацинироваться не может.

«Специалисты нам говорят, что вакцины, которые  поступают в оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны.  До таких как я вакцины еще  не добрались. Но я обязательно это сделаю (вакцинируюсь – прим. ред.), как только это станет возможным», - сказал он.  

Он также заметил, что массовая вакцинация  -  необходимость, о которой говорят не только отечественные вирусологи, но и специалисты всего мира.  Именно  прививки должны помочь в формировании популяционного иммунитета.  

Он заметил, что  первостепенная задача государства провести вакцинацию внутри страны. Пока с этим есть вопросы.

«Компоненты  внутри вакцины – хорошие.  Но нам до сих пор не хватает «железа» - оборудования  для производства. Чтобы произвести  вакцину в необходимом количестве нужны  соответствующие заводы и предприятия.  Мы  их будем наращивать.  Все планы будут исполнены.  Уже в следующем году у нас будут миллионы доз вакцины», - пообещал Владимир Путин. .

Он также заметил, что международное сотрудничество осуществляется  для увеличения производственных мощностей .

«Нам ничего не мешает производить ее на площадках зарубежных государств, которые будут вкладывать свои деньги в расширение и покупку оборудования.  Это никак не мешает  вакцинации населения России, а наоборот будет улучшать конечное качество продукции», - резюмировал он.

В качестве сувенира Людмиле Кейбол подарили ветрозащиту микрофона, в который она задавала вопрос.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Максим

У нас в крае больше проблем нет,как задать этот глупый вопрос." Редиска"

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Задолбали

вот такие журналюхи властям и нужны, не дай бог чет реально проблемное спросит. зарплатку кто ж тогда ей платить будет

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