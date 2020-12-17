Алтайская журналистка Людмила Кейбол задала вопрос президенту Владимиру Путину

На традиционной пресс-конференции Владимира Путина один из первых вопросов задала главный редактор алтайской газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол. Она поинтересовалась, сделал ли президент себе прививку от коронавируса, и попросила рассказать о вариантах международного сотрудничества по вакцинации.

Владимир Путин пояснил, что пока вацинироваться не может.

«Специалисты нам говорят, что вакцины, которые поступают в оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких как я вакцины еще не добрались. Но я обязательно это сделаю (вакцинируюсь – прим. ред.), как только это станет возможным», - сказал он.

Он также заметил, что массовая вакцинация - необходимость, о которой говорят не только отечественные вирусологи, но и специалисты всего мира. Именно прививки должны помочь в формировании популяционного иммунитета.

Он заметил, что первостепенная задача государства провести вакцинацию внутри страны. Пока с этим есть вопросы.

«Компоненты внутри вакцины – хорошие. Но нам до сих пор не хватает «железа» - оборудования для производства. Чтобы произвести вакцину в необходимом количестве нужны соответствующие заводы и предприятия. Мы их будем наращивать. Все планы будут исполнены. Уже в следующем году у нас будут миллионы доз вакцины», - пообещал Владимир Путин. .

Он также заметил, что международное сотрудничество осуществляется для увеличения производственных мощностей .

«Нам ничего не мешает производить ее на площадках зарубежных государств, которые будут вкладывать свои деньги в расширение и покупку оборудования. Это никак не мешает вакцинации населения России, а наоборот будет улучшать конечное качество продукции», - резюмировал он.

В качестве сувенира Людмиле Кейбол подарили ветрозащиту микрофона, в который она задавала вопрос.