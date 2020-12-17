Как облагородили Заринск за счет нацпроектов и местных инициатив

Города Алтайского края продолжают активно участвовать в реализации национальных проектов и местных инициатив. Так, за 2020 году в Заринске сделали капительный ремонт в самой крупной школе города, благоустроили дворовые территории, отремонтировали волейбольный зал в спортивной школе и сделали долгожданный бульвар на проспекте Строителей.

Комфортный двор

По программе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» в Заринске в этом году благоустроили придомовую территорию и детскую площадку по адресу пр. Строителей, 37. На ремонт ушло 983 тысячи рублей. В доме всего 20 квартир, и поэтому сами жильцы не могли бы своими силами собрать такую сумму. А ведь во многих семьях есть дети, только вот детской площадки во дворе никогда не было.

С работами управились за неделю: сделали детскую площадку и уложили новое асфальтовое покрытие у дома со специальной разметкой для спецтехники. Туда нельзя ставить личные автомобили, она предназначена для пожарных машин и скорой помощи. А у местных детей теперь появилась горка, песочница и качели. На открытии площадки жители дома устроили праздник.

«По программе с 2018 года в Заринске благоустроено уже 46 придомовых территорий. До конца проекта будут отремонтированы остальные, план уже полностью расписан. Сначала люди неохотно вступали в программу, а теперь, смотря на других, с нетерпением ждут, когда очередь дойдет до них», – говорит руководитель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью Заринска Юрий Юрченко.

По программе "Формирование современной городской среды" в Заринске благоустроено уже 46 придомовых территорий.

Бульвар с именными деревьями

Облагораживание бульвара на проспекте Строителей жители Заринска ждали уже много лет. По сути, бульвара там и не было – просто вытоптанная земляная дорожка. Теперь по проекту «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» там положили брусчатку, установили лавочки, урны и фонари, сделали новый пешеходный переход через дорогу и высадили саженцы яблонь и рябин. Стоимость объекта составила более 2 млн руб.

Теперь по вечерам жители Заринска могут идти по уютному тротуару с освещением, а уже следующей весной бульвар украсят распустившиеся деревья. Саженцы бесплатно предоставил общественник, руководитель местного питомника Сергей Борисов. Всего было высажено 50 рябин и 50 яблонь. По словам Сергея, в течение пяти лет деревья станут выше человеческого роста. Кстати, саженцы высаживали сами жители Заринска.

«Мы устроили акцию «Семейное дерево». Приходили семьи с детьми, и все дружно участвовали в процессе. К примеру, папа копал, а мама с ребенком поливали. У каждого дерева есть бирка с фамилией. Весна наступит, каждый придет и посмотрит, подросло ли их дерево, – рассказывает Сергей Борисов.

На бульваре установили лавочки, освещение и посадили саженцы яблони и рябины.

Новый волейбольный зал

С ноября по краевой адресной инвестиционной программе и нацпроекту «Спорт – норма жизни» начали делать капитальный ремонт в волейбольном зале заринской спортивной школы. Здесь тренируется команда «Заря Алтая», которая входит в школу олимпийского резерва.

«Площадь зала составляет 500 кв. м. Здесь проводятся почти все краевые соревнования по волейболу. На сегодняшний день завершено более 60% работ. Остальные планируется закончить к концу года. На данный момент завершен демонтаж, начинается шпаклевка стен, затем будет покраска. Пол застелют специальным спортивным покрытием», – рассказывает председатель комитета по физической культуре и спорту Заринска Даниил Нартов.

Всего в школе занимаются около 700 детей в возрасте от 7 до 17 лет. На капитальный ремонт волейбольного зала из краевого бюджета выделено 5 млн 700 тыс. руб., из городского – 300 тыс. руб.

Ремонт в волейбольном зале не делали с момента открытия спортивной школы.

Капитальный ремонт старой школы

Заринской школе №3 в этом году исполняется 40 лет. В ней давно уже требовалась заменить старые деревянные окна, и это стало возможным благодаря включению учреждения в краевую адресную инвестиционную программу. Алтайский край выделил на капительный ремонт почти 9 млн руб.

«Мы заменили 109 окон, их общая площадь составила почти 1000 квадратных метров. На остатки средств мы начали ремонтировать фасад здания в кармане школы», – рассказала директор школы №3 Светлана Казанцева.

Сейчас все работы в школе №3 уже завершаются. Замена окон никак не повлияла на учебный процесс, уроки проходили в обычном режиме.

Также ремонт проводится в заринской СОШ №2 и в лицее «Бригантина». Капитальные работы в «Бригантине» распределены на 2020–2021 годы и будут проходить в два этапа. На их выполнение предусмотрено порядка 42 млн рублей.

В заринской школе №3 по КАИП полностью заменили окна, и сейчас ремонтируют фасад здания.

Татьяна Гейнрих