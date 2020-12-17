«Нахрена тратили столько денег». Уход Осипова и назначение Голобородько снова вызвало в парламенте Алтайского края бурные дебаты

Самый молодой депутат Алтайского Заксобрания Дениса Голобородько стал главой правового комитета АКЗС вместо ушедшего на пост бизнес-омбудсмена Андрея Осипова. Коллеги почти единогласно проголосовали за назначение Голобородько, но не упустили возможности уже не в первый раз выразить свое политическое «фи» и «обкидаться» критическими замечаниями.

«Семирукий Шива»

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Как это часто бывает в последнее время, больше всех «жгла и пепелила» глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Сначала она пожурила теперь уже бывшего главу комитета Осипова за то, что у того «терпежу не хватило» и он ушел с сессии до назначения приемника. А затем возмутилась тем, что новый глава комитета будет осуществлять полномочия на неосвобожденной основе. Напомним, что для Андрея Осипова эта должность была основной, он официально работал только в АКЗС и получал за это зарплату. Голобородько же будет совмещать председательство в АКЗС и работу главой исполкома «Единой России».

В порыве «страсти» она не сдержалась и позволила себе в присутствии шести десятков депутатов околоцензурное слово. Позже дважды извинилась. Но дабы не лишать читателей удовольствия, не будем выкидывать слов из этой песни.

«То есть будет делать это в свободное от основной работы время. Это у вас такой Денис Александрович талантливый, как семирукий Шива, что все успеет? Или это Осипов такой слабенький был, что ему надо было на профессиональной основе работать. А нахрена мы тогда, простите, столько денег на Осипова тратили. Вы что издеваетесь? У вас человек сидел, три года получал деньги, а теперь оказалось, что это не обязательно», - заявила Прусакова.

Развивая мысль, она предположила что, может, тогда и вице-спикер не нужен, и председатель АКЗС не столько эффективно совмещает деятельность с руководством партии (спикер АКЗС Александр Романенко является также главой алтайской «Единой России» - прим.ред).

Но при этом Прусакова назвала Дениса Голобородько одним из немногих талантливых депутатов в «Единой России».

Делает все хорошо

Затем слово взял еще один любитель публичных выступлений на сессии, глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Он признался, что после Марии Николаевны ему тяжело выступать. Но тоже поддержал назначение Голобородько.

«Все что он делает, делает хорошо. А то, что некоторые критики говорят, что он молодой и неопытный, так это быстро проходит», - сказал эсер.

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Но при этом фракция не согласна с тенденцией назначения на неосвобожденной основе. Из семи комитетов постоянно работающие главы есть только у трех.

«Они работают в других местах, а потом прибегают, подписывают документы и убегают, не вникая в вопросы. А что, так можно?» - добавил Молотов.

Тем более, в комитете уже есть человек, работающий на освобожденной основе, с двумя высшими образованиями и 10 лет занимавшийся правовыми вопросами в ЛДПР. Это он про депутата Евгению Боровикову.

«Но «Единая Россия» не готова делиться ничем. Их сковывает страх, они боятся отдать что-либо», - возмутился Молотов.

Боровиков в ответ поблагодарила коллегу и тоже поддержала Голобородько.

Зиму перезимуем

На защиту системы встал самый возрастной депутат АКЗС Александр Лазарев. По его словам, работу комитета делает не один человек. А кроме того, Осипов сумел собрать хорошую команду консультантов.

«И я вообще удивлен этому обсуждению. Я три созыва работа неосвобожденно. Кто скажет, что работа была не эффективной. Председатель барнаульской гордумы работает на неосвобожденной основе. И разве плохо работает? Нормально работает»,- подчеркнул Лазарев.

А завершили дискуссию коротким спичем главы фракции «Единая Россия» Сергея Приба:

«Зиму перезимуем, а потом посмотрим».

На том и порешали.