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Медиарейтинг мэра Барнаула Вячеслава Франка упал в ноябре

Новости
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Компания «Медиалогия» составила ноябрьский медиарейтинг чиновников, занимающих руководящие посты в столицах субъектов Сибирского федерального округа.

По его результатам Вячеслав Франк оказался на шестом месте из двадцати. По сравнению с прошлым месяцем, барнаульский мэр передвинулся на две позиции ниже. Его медиаиндекс в ноябре составил 2 236 пунктов. Две позиции потеряла и председатель городской думы Галина Буевич. Она оказалась на 18 месяце с индексом 74 балла.

Лидерами медиарейтинга в ноябре стали Анатолий Локоть (мэр Новосибирска), Руслан Болотов (глава Иркутска) и Оксана Фадина (глава Омска).

Последнее место среди первых лиц СФО занял глава Горно-Алтайска Юрий Нечаев. Он потерял три позиции в рейтинге и за месяц заработал индекс 34 балла.

Кроме того, в рейтинге появился и новичок. Им стал врио мэра Томска Михаил Ратнер, который был назначен на эту должность после задержания экс-мэра города Ивана Кляйна.

Напомним, что медиаиндекс учитывает  количество упоминаний человека в СМИ, влиятельность источника информации, роль объекта в сообщении и другие факторы. Чем больше значение медиаиндекса, тем позитивнее образ персоны выглядит в СМИ.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Ася

Ай-я-яй... У вас в тексте Буевич на 18 месяце .... (не месте!!) в публикации "Медиарейтинг мэра Барнаула Вячеслава Франка упал в ноябре"

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как так

и что, едро не помогло7

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