Медиарейтинг мэра Барнаула Вячеслава Франка упал в ноябре

Компания «Медиалогия» составила ноябрьский медиарейтинг чиновников, занимающих руководящие посты в столицах субъектов Сибирского федерального округа.

По его результатам Вячеслав Франк оказался на шестом месте из двадцати. По сравнению с прошлым месяцем, барнаульский мэр передвинулся на две позиции ниже. Его медиаиндекс в ноябре составил 2 236 пунктов. Две позиции потеряла и председатель городской думы Галина Буевич. Она оказалась на 18 месяце с индексом 74 балла.

Лидерами медиарейтинга в ноябре стали Анатолий Локоть (мэр Новосибирска), Руслан Болотов (глава Иркутска) и Оксана Фадина (глава Омска).

Последнее место среди первых лиц СФО занял глава Горно-Алтайска Юрий Нечаев. Он потерял три позиции в рейтинге и за месяц заработал индекс 34 балла.

Кроме того, в рейтинге появился и новичок. Им стал врио мэра Томска Михаил Ратнер, который был назначен на эту должность после задержания экс-мэра города Ивана Кляйна.

Напомним, что медиаиндекс учитывает количество упоминаний человека в СМИ, влиятельность источника информации, роль объекта в сообщении и другие факторы. Чем больше значение медиаиндекса, тем позитивнее образ персоны выглядит в СМИ.