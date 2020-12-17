Хумус и паштет из семечек. Алтайский край отправит в Чехию 9 тонн продуктов

Барнаульское предприятие отправило в Чехию хумус и паштет из семечек, пережаренных бобов и фавы. Всего в республику поступит около девяти тонн алтайской продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Первая партия товара уже отгружена. Её успеют доставить в Прагу в конце декабря.

Напомним, что в 2020 году власти края обращали внимание на превышение целевых показателей по экспорту продукции АПК. На начало декабря показатель был превышен почти на 4% и составил 266 миллионов долларов США.

При этом экспортеры региона пользуются мерой господдержки, которая компенсирует часть затрат на траспортировку продукции. На начало декабря одобренный размер субсидий для предприятий края составил 373 миллиона рублей, возмещение получили 74 компании.

В октябре «Политсибру» писал, что за январь-август 2020 года продукции АПК из региона вывезли в другие страны на 13,7% больше, чем за такой же период предыдущего года. Драйвером экспорта тогда стали подсолнечное и рапсовое масла. На данный момент в реестр экспортеров Алтайского края входит 90 предприятий, поставляющих свою продукцию (мясо птицы, комбикорма, мед, рыбу, мороженое, яйцо и др.) на международные рынки.