Барнаульские геймеры могут воспользоваться картой с кешбэком для оплаты опций в онлайн-играх

МТС представил так называемый необанк NUUM с виртуальной картой, за траты по которой приходит кешбэк. Его можно затем потратить на оплату опций в онлайн-играх.

Стать клиентом необанка можно, скачав приложение NUUM и выпустив виртуальную карту NUUM Virtual – всё происходит онлайн, без посещения офиса или доставки документов курьером. После этого, просто совершая привычные ежедневные траты по карте, клиенты NUUM получат возможность накапливать бонусные NUUM Points (пойнты) и обменивать их на внутриигровые товары и валюты.

Сейчас оператор сотрудничает с компанией Gaijin Entertainment, разработчиком и издателем более 30 игр для компьютеров, консолей, планшетов и смартфонов. К числу игр компании относятся Enlisted, War Thunder, Crossout, CRSED: F.O.A.D. и «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники».

Новые клиенты NUUM также получат 1000 приветственных бонусов. Их можно потратить на подключение премиум-аккаунтов в играх War Thunder и Crossout. После этого 10% от каждого платежа по карте NUUM будет конвертироваться в пойнты – их пользователи NUUM смогут обменивать в том числе на эксклюзивные айтемы, недоступные для покупки в магазинах игр. Кроме того, клиенты NUUM получат возможность покупать внутриигровые товары по более низкой цене, чем в официальном магазине игры.

На первом этапе NUUM будет выпускать дебетовые карты, в перспективе планируется расширение линейки карточных продуктов, в том числе кредитных. Пополнить счет NUUM можно онлайн-переводом средств из любых банков.

NUUM переведён в открытое beta-тестирование. Пользователем необанка может стать абонент любого оператора связи. Приложение NUUM доступно для скачивания в Google Play. Виртуальная карта может использоваться для оплаты как онлайн-покупок, так и офлайн – через Google Pay. На iOS также ведется открытое тестирование NUUM, в начале 2021 года планируется полноценный релиз приложения для пользователей этой операционной системы.

Для обеспечения безопасности финансовых операций ИТ-инфраструктура NUUM сертифицирована по международному стандарту PCI DSS, что гарантирует надежную защиту платежной информации.