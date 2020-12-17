«О, тепленькая пошла». В СГК рассказали, почему в квартирах бывает холодно и приходится спускать горячую воду

Почему в одной квартире многоэтажного дома тепло, а другая мерзнет? Почему вообще во всем доме холодно? Опять коммунальщики «недотопили»? И почему по утрам вечно приходится сливать воду, чтобы из горячего крана наконец полилась горячая? На эти вопросы барнаульцев во время Единого дня контроля качества теплоснабжения, который прошел в прямом эфире на площадке информационного агентства «Толк», ответили представители Сибирской генерирующей компании. Именно СГК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение почти всего города.

Кому холод, а кому жара

Один из основных вопросов жителей к теплоснабжению (и вообще коммунальной жизни города) – слишком низкая или слишком высокая температура в квартирах зимой. По нормативам в холоднее время года в жилых комнатах должно быть в пределах 18-24 градусов.

Некоторое время назад компания провела комплексный анализ. И оказалось, что перегревов даже больше, чем недогревов.

«Было немало жалоб на жару в квартирах. Где-то доходит и до плюс 28-29 градусов, а где-то и плюс 30 градусов», - отметил директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александр Гросс.

Стали известны первые участки теплосетей, которые заменят в 2021 году в Барнауле Новости 11.12.2020 16:21

Но чаще барнаульцы жалуются все-таки на дискомфортно низкий уровень тепла. Так, жители домов на проспекте Ленина, 101 и Ленина, 47 рассказали, что у них батареи дают греют всего на 19 градусов.

Александр Гросс пояснил, что специалисты компании проверили информацию по этим адресам еще до прямого эфира. И выяснили, что ресурс заходит в дом с положенной температурой. Причина недогрева – отопительная система самого дома.

Например, в доме № 101 неправильное распределение тепла. В центральных квартирах 24 градуса, как и должно быть. А вот в угловых действительно прохладнее – замеры специалистов подтвердили указанные 19 градусов.

Много обращений было и от жителей барнаульского поселка Южный. Эта территория – особенная для компании. И здесь действительно есть вопросы ко всей системе теплоснабжения. Долгие годы поселок топили несколько небольших котельных. СГК зашла в эту часть города только в конце прошлого года и приняла более 200 км сетей и 35 котельных МУП «Энергетик». Жителей поселка сразу перевели на тепло от ТЭЦ-3 (что позволило существенно уменьшить плату за отопление). Для отопления поселка построили новый трубопровод и центральный тепловой пункт. Перевод с котельных на ТЭЦ происходит и в центральной части Барнаула.

Мой дом - моя забота

Зима без нареканий. Алтайский край представил на Госсовете опыт внедрения метода альткотельной в теплоснабжении Новости 01.12.2020 9:43

По словам Александра Гросса, почти в 100% подобных случаев перегрева или недогрева проблема либо в самой квартире, либо в доме. Напомним, что ответственность поставщика тепла (в данном случае СГК) заканчивается на границе дома. За все системы теплоснабжения дома (или любого другого здания) отвечает собственник или управляющая компания.

Александр Гросс заверил, что СГК поддерживает температуру теплоносителя на положенном уровне и дает всем одинаковое тепло.

Но что происходит с ресурсом в доме, зависит от множества факторов. Это и возраст постройки, и качество утепления стен и швов, и энергоэффективность использованных материалов и технологий, и наличие точек потери тепла (неутепленные трубы, щели, открытые подвалы). А также то, как УК готовит дом к холодам: вовремя и качественно ли промыли систему, устранили ли все неисправности, работает ли запорная арматура, не попал ли в трубы воздух.

Если зимой вы мерзнете, не терпите. Тем более, что есть законные способы исправить ситуацию. В СГК советуют обратиться в УК. Если ее специалисты не в силах вам помочь, то настаивайте на создании специальной комиссии, куда кроме вас и УК войдет представитель ресурсоснабжающей организации. Они на месте проверят, что не так с вашей квартирой.

Большой мониторинг

Несколько месяц назад Сибирская генерирующая компания запустила на своем сайте платформу «Общественный контроль теплоснабжения». Любой житель Барнаула может отметить на карте свой дом с указанием проблемы с теплом (холодно, жарко или что-то еще). Разбираться будут в каждом конкретном случае.

Компания внедрила еще одну форму мониторинга.

«В часть многоквартирных домов в разных районах города мы установили 500 логгеров (устройство для контроля температуры – прим.ред.), по одному-двум-трем на дом. И теперь мы видим температуру в онлайн-режиме, можем анализировать, сразу фиксировать сбои и своевременно реагировать», - рассказал директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков.

Приходится сливать воду

Кто виноват и что делать? В СГК рассказали о влиянии угольного отопления на экологию Новости 21.10.2020 17:25

Проблема № 2 и на конференции, и в реальности – необходимость спускать воду из крана с горячей водой. Знакомо? На самом деле это знакомо жителям 70% многоквартирных домов Барнаула. Многим достаточно слить воду в течение нескольких минут. А кому-то приходится ждать по 20-30 минут. Как, например, жителям дома на Юрина, 279.

Александр Гросс пояснил, что в городе есть две системы горячего водоснабжения. Первая – тупиковая. При ней от бойлера идет одна труба на несколько домов. Ночью воды расходуется мало и она остывает в трубах. Поэтому и течет уже холодной. И вот как раз на этой системе «запитано» большинство домов краевой столице.

Остальные 30% домов подключены к системе рециркуляции – там вода постоянно «гоняется» по трубам и не остывает.

Так почему бы не взять и не сделать рециркуляцию везде?

«Чтобы это сделать, нужно построить еще одну трубу. Мы просчитывали стоимость этих работа два года назад. Тогда это бы обошлось в 850 млн рублей. Сегодня цена вопроса уже под 1 млрд рублей. Со временем мы к этому придем, но пока ресурсов именно на эти цели нет. Сейчас главное - привести в соответствие обветшалые сети отопления», - пояснил Гросс.

Впрочем, все возможное делают уже сейчас – ремонтируют устаревшие и неиспользуемые линии рециркуляции. В 2020 году восстановили 4,4 км линий. А кроме того, обновили 32 км тепловых сетей на 59 участках

«Мы спокойно вошли в отопительный сезон. Работаем в штатном режиме, серьёзных сбоев не было», - подытожил Александр Гросс.