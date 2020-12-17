Сетки для пластиковых бутылок обеспечили Барнаулу и Рубцовску лидерство в рейтинге Greenpeace

Барнаул и Рубцовск вошли в топ-10 городов, где удобнее всего раздельно собирать мусор. Столица Алтайского края попала на 7 место рейтинга среди городов с населением от 500 тысяч до 1 млн. человек. Рубцовск занял 6 место в топе городов с населением от 100 до 250 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

Данные Greenpeace предоставили власти 165 городов с населением от 100 тысяч человек. При этом в ТОП-10 по разным категориям вошли 65 городов. Во главе рейтинга от 500 тыс. человек оказались Пенза, Оренбург и Набережные Челны, топ регионов от 100 тыс. населения возглавили Альметьевск. Долгопрудный, Домодедово и другие.

Для построения рейтинга брались стационарные мусорные контейнеры, которые круглосуточно доступны для сбора хотя бы одного вида вторсырья. Также Greenpeace учитывал общее количество придомовых контейнерных площадок и места, где находятся баки для раздельного сбора мусора. В основе рейтинга - соотношение числа жителей и стационарных мест, где принимается вторсырьё.

«Регоператоры Барнаульской и Рубцовской зон устанавливают контейнеры для раздельного накопления отходов. В Барнауле и Новоалтайске установлено более 500 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. Постепенно в районах выставляются отдельные баки для пластика и жестяных банок», - уточняет Минприроды региона.

Действительно, в Барнауле есть контейнеры для раздельного сбора мусора, которые принимают стекло, алюминий и пластик. Однако их в краевой столице совсем немного. Однако даже с учетом сетчатых контейнеров они помогают сортировать не весь мусор, а только малую его часть. В ноябре 2020 года «Политсибру» писал о том, что в Барнауле всего насчитывается 11 экобоксов, рассчитанных на накопление сразу нескольких видов вторсырья (пластика, металла, стекла и макулатуры), и есть они в микрорайонах «Лазурный», «Лазурный-2» и «Невский». Этого явно недостаточно для сортировки всего мусора.

При этом территориальная схема по обращению с отходами предусматривает создание в регионе 22 мусоросортировочных линий. Но пока создана только одна из них - в Рубцовске. Планируется, что через неё в будущем будут пропускать 60% твёрдых коммунальных отходов города.

Также в городах проводятся акции по приёму разных видов отходов. Однако, отметили в Минприроды края, из-за коронавируса экологический акций в этом году в регионе стало меньше.

Всего из 147 млн. граждан России доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора имеет только 18,5% жителей крупных городов. Это более 27 млн. человек.