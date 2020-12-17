Плюс 15 смертей и 217 заразившихся. В Алтайском крае по-прежнему растут показатели коронавируса

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 118 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 - 8.

Новые случаи подтвержденфы в следующих территориях: Барнаул – 62 Рубцовск – 20, Бийск – 16, Заринск – 11, Новоалтайск, Локтевский район – по 6 заболевших, Павловский район – 5, Алейск, Волчихинский, Завьяловский, Кулундинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Егорьевский, Каменский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Третьяковский, Угловский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевской, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Краснощековский, Новичихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть – Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29899 человек. Уже выздоровели 26 215 человек. Умерло 1 345 человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 715 (+8 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 630 (+7 за сутки) человек.

По состоянию на 17 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 258 человек.

Кроме этого, 1 167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 478, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 131.

Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек - 1097.

124 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Из общего числа заболевших коронавирус выявлен в 8540 случаях у больных внебольничной пневмонией, в 14574 – у заболевших ОРВИ, в 6785 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 905390 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 206,41 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4721 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5081 за минувшие сутки.