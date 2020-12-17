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АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по физике

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Алтайский государственный технический университет приглашает учащихся 10−11 классов, выпускников прошлых лет пройти курсы по подготовке е ЕГЭ по физике.

Занятия будут проводиться бесплатно в онлайн-формате с 5 по 9 января 2021 года с 10:00 до 13:00. Вход на курсы осуществляется по ссылке

Для посещения курсов необходимо зарегистрироваться на странице.

Занятия будет проводить доцент кафедры «Физика» АлтГТУ Сергей Леонидович Кустов. На занятиях будут рассмотрены тематические задания по молекулярной физике, термодинамике, электростатике и постоянному току.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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