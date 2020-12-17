Виктор Томенко поручил алтайскому Минсельхозу снизить цены на гречиху в крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному Министерству сельского хозяйства снизить цены на гречиху на 10%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Поручение по снижению цены на гречиху Виктор Томенко дал после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство и лично министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за рост цен на продукты в стране. После этого Патрушев 16 декабря провёл совещание с представителями от регионов, где говорил о стабилизации цен на гречиху.

От Алтайского края в этом совещании участвовали министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, а также руководители предприятий, где выращивается и перерабатывается гречиха.

Александр Чеботаев сообщил, что с начала года в регионе произвели более 200 тысяч тонн гречневой крупы. Годовой объем же должен составить 220 тысяч тонн, что соответствует среднему показателю прошлых лет. Цена тонны гречихи в регионе на данный момент - 30-32 тысячи рублей без НДС в зависимости от качества. Но, по словам Чеботаева, цены на гречиху придётся снизить.

«Чтобы избежать регуляторных мер Губернатор края Виктор Петрович Томенко несколько дней назад поручил Министерству сельского хозяйства региона отработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос снижения цен на сырье на 10%. При этом отмечу, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%», - приводит слова Александра Чеботаева пресс-служба ведомства.

Также алтайский министр отметил, что в этом году в крае от засухи пострадало около 50 % посевов гречки. Александр Чеботаев обратился к министру сельского хозяйства РФ с предложением рассмотреть возможность увеличения клина гречихи по всей стране. Это, по словам Чеботаева, обеспечит возрастающие потребности населения в крупе.