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Вертолеты, Lamborghini и живой кролик. Депутаты АКЗС исполнили новогодние желания детей

Новости
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65 желаний - 65 подарков. Депутаты парламента Алтайского края приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Подарки для детей из малообеспеченных семей и детей медиков, работающих с ковидными больными, народные избранники положили под елку на последней в этом году сессии в четверг, 17 декабря.

Спикер краевого парламента Александр Романенко принес подарки сразу для двух девочек - развивающие игры и тюбинг. Вице-спикер Сергей Серов тоже подарил тюбинг для девятилетней Вики. Он добавил, что будет делать подарки детям и на своем округе. Глава социального комитета Татьяна Ильюченко подарила мальчику Диме джип на пульте управления, Анатолий Вытоптов - желтый Lamborghini, а Дмитрий Аганов - робота-трансформера. Новоизбранный депутат Артем Шамков исполнил детское желание о  железной дороге, а Григорий Бахтин - белом медведе. Пожалуй, самый оригинальный подарок сделал депутат барнаульского зоопарка Сергей Писарев - в парламентский центр он пришел с настоящим кроликом.

«Многие коллеги-депутаты приняли активное участие в этой замечательной акции. Все от души, никто никого не заставлял. Мы поздравляем детей и их родителей с наступающим Новым годом. И желаем, чтобы 2021 год был намного лучше 2020 год», - сказал Александр Романенко.

 

Автор: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева, Дмитрий Черских

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

а что только про едросов, там и другие депутаты дарили подарки

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