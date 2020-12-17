Вертолеты, Lamborghini и живой кролик. Депутаты АКЗС исполнили новогодние желания детей

65 желаний - 65 подарков. Депутаты парламента Алтайского края приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Подарки для детей из малообеспеченных семей и детей медиков, работающих с ковидными больными, народные избранники положили под елку на последней в этом году сессии в четверг, 17 декабря.

Спикер краевого парламента Александр Романенко принес подарки сразу для двух девочек - развивающие игры и тюбинг. Вице-спикер Сергей Серов тоже подарил тюбинг для девятилетней Вики. Он добавил, что будет делать подарки детям и на своем округе. Глава социального комитета Татьяна Ильюченко подарила мальчику Диме джип на пульте управления, Анатолий Вытоптов - желтый Lamborghini, а Дмитрий Аганов - робота-трансформера. Новоизбранный депутат Артем Шамков исполнил детское желание о железной дороге, а Григорий Бахтин - белом медведе. Пожалуй, самый оригинальный подарок сделал депутат барнаульского зоопарка Сергей Писарев - в парламентский центр он пришел с настоящим кроликом.