Алтайские депутаты установили запрет на работу некоторых «пивнушек»

С 1 марта 2021 года в Алтайском крае вводится запрет на розничную продажу алкоголя в питейных заведениях. Это касается только тех пивнушек, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающей территории. И не имеют зала для обслуживания посетителей площадью более 30 квадратных метров.

Такой запрет ввели депутаты краевого Заксобрания на сессии в четверг, 17 декабря, передает из зала заседаний корреспондент «Политсибру».

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Инициатор ограничений – Общественная палата региона. Изначально они предлагали более мягкий вариант: минимум в 30 квадратов должны были соблюсти городские общепиты, сельских же ограничивали 20 квадратами.

Однако в прокуратуре посчитали такую «неравноправие» несправедливым. В итоге остановились на 30 кв.м. для всех. Кстати, федеральный закон вообще позволяет властям регионов закрывать такие заведения. Но в крае решили не идти на эту крайнюю меру.

И, тем не менее, по оценкам Общественной палаты, эти ограничения могут коснуться 186 таких заведений, где работает более 500 человек.

Депутаты поддержали закон почти единогласно – «за» проголосовало 62 депутата из 64, присутствовавших на сессии. Поправки внесены в краевой закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».

Кроме того, депутаты намерены вернуться к этому вопросу через год – посмотреть, как реализуется закон и, возможно, снова его изменить. А палата уже направила новое предложение на федеральный уровень – разрешить регионам устанавливать дополнительные ограничения по времени работы «пивнушек».