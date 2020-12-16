Маленькой Алёне из Косихи Алтайского края нужна помощь

За последние полгода девочка Алёна перенесла четыре операции, химиотерапию и двадцать наркозов. Двухлетнему ребёнку из алтайского села Косиха врачи поставили диагноз - злокачественная опухоль сетчатки левого глаза. Татьяна Шестопалова, мама Алёны, говорит, что болезнь появилась, когда девочке было всего полтора года:

«Первый раз я заметила что-то в её глазике, когда девочке было полтора годика … - рассказывает Татьяна. - Я ее качала на качельке на кухне… У нее были расширены зрачки, один был черный, а в другом зрачке был какой-то отблеск».

Родители тут же начали лечить девочку. Лечение Алена проходила в Москве. За полгода ей сделали четыре операции, химиотерапию, но всё было бесполезно. Сейчас, в два с половиной года, девочка весит всего девять килограммов.

Папа Алёны Василий Шестаков говорит, что в последнее время Алёна стала сильно уставать: «Быстро устает, - говоритон , - начинается после этих наркозов эта истеричность».

В Москве врачи сказали, что для того, чтобы спасти ребёнка, надо удалить глаз. Однако семья не пошла на отчаянный шаг и стала искать, где можно помочь девочке. Шестаковым посоветовали обратиться в Российский благотворительный фонд помощи детям «WorldVita». Для Алены удалось собрать шесть миллионов рублей, найти клинику в Швейцарии и оплатить лечение. В ноябре девочка прошла там обследование, и врачи сказали, что надежда есть.

Мама Алёны говорит, что в Швейцарии зрение Алёны могут восстановить: «Именно в Швейцарии клиника специализируется на этой болезни. Там удается сохранить глазки практически всем деткам и вернуть им хотя бы минусовое зрение».

Весь следующий год раз Алене нужно в три недели летать на лечение в Швейцарию. Дорога – трудная: Новосибирск - Санкт-Петербург - Цюрих - Лозанна. Дорога до клиники в одну сторону занимает почти двое суток с пересадками. Билеты, проживание, питание и услуги переводчика оплачивает семья. Для того, чтобы завершить курс лечения дочери, Шестопаловым нужно более 3 000 000 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Они уже продали свой дом и сейчас живут у родственников.

Прабабушка Алёны, Людмила Сухарева, говорит, что на лечение семья уже потратила все свои средства: «Остались без всего, что наживали. Сейчас нет ничего, и у меня пенсия то всего девять тысяч. Мы чем могли- тем помогали».

Семье помогают всей Косихой. О болезни девочки знают друзья, знакомые и родственники. Соседка семьи, Галина Карапоткина, просит людей пожертвовать для девочки хоть самую малую сумму: «Даже сто рублей, которые вы вышлите этой семье, помогут Алене не просто выздороветь, а жить».

За Алёну молится и её крёстная мать Татьяна Фишер. «Мы все молимся за здоровье Алёнушки, - говорит женщина. – Молимся и просим всех о помощи».

На вторую поездку в швейцарскую клинику деньги собрали. Сейчас Алёна уже там. Она начинает готовиться к своей второй операции, которая состоится 11 января. Впереди еще длительное лечение, десятки перелетов. Надеемся, что у этой истории будет счастливый финал. Многое зависит и от нас! Семье можно помочь по следующим реквизитам:

Номер счета: 40817810738111364860,

номера карт: 639002029001103821 mastercard,

4817760334282153 Visa

(получатель - Татьяна ШЕСТОПАЛОВА, мама Алены)