Движение к пьедесталу: В АлтГПУ подведены итоги проекта «Победа с педуниверситетом»

Завершился проект «Победа с педуниверситетом». Он стал победителем в конкурсе Министерства науки и высшего образования России на предоставление грантов на реализацию мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования. АлтГПУ в очередной раз продемонстрировал свой многолетний опыт работы в организации физкультурно-спортивной работы.

Без дрожи в коленях

Повседневная учебная работа, сессия с её интенсивной нагрузкой требуют от студентов не только усердия, но и хорошего физического здоровья. Здоровый образ жизни пока у нас не вошёл в моду. Между тем организаторы проекта «Победа с педуниверситетом» решили приобщать студентов к занятиям спортом и мотивировать их систематически.

«Победа с педуниверситетом» проходил в два этапа. В первом, стартовавшем ещё в сентябре, под руководством наставников – студентов-старшекурсников института физической культуры и спорта – проводилась работа с первокурсниками. Ребята проходили этапы квест-игры, попробовали свои силы в различных видах спорта во время соревнований в каждом учебном подразделении АлтГПУ.

Острова здоровья

Авторы проекта убеждены: чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо создать условия для занятий физической культуры и спортом для всех студентов вуза. Для решения этой задачи в рамках проекта был закуплен спортинвентарь, спортивное и звуковое оборудование для организации спортивных праздников и фестивалей, произведён ремонт спортивного клуба и зала лечебной физкультуры, созданы условия для занятий спортом студентов с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря выигранному конкурсу и финансовой поддержке педуниверситет пополнил свою материальную базу новыми волейбольными и баскетбольными мячами, сетками для волейбола, теннисными столами, комплектами для занятий дартсом. Закуплены электронные табло и пьедесталы для награждения победителей.

Фейр-плей

В финале проекта прошёл спортивный марафон среди студентов АлтГПУ и гостей из Алтайского государственного медицинского университета, Горно-Алтайского государственного университета и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина.

Спортивная часть программы фестиваля состояла из соревнований по стритболу, микс-волейболу (команды состоят из мужчин и девушек), дартсу, бадминтону и настольному теннису.

Спортивные турниры, как правило, запоминаются яркими победами, рекордами или неожиданными результатами. Но многие спортсмены на своём примере доказывают, что есть в спорте что-то важнее золотых медалей.

В матче ГАГУ против АГГПУ имени В.М. Шукшина по стритболу игрок команды из Республики Алтай получил травму ноги и не смог продолжить матч. Коллектив ГАГУ приехал на турнир без запасных игроков, поэтому им пришлось продолжить игру, имея в составе на одного игрока меньше. Бийчане могли спокойно воспользоваться таким «подарком судьбы» и довести матч до уверенной победы. Ни одни правила не обязывали их войти в ситуацию соперника. Но что они сделали? В знак солидарности перед противником они уравняли составы, убрав одного игрока из своей команды. Отметим, что в следующих матчах против ГАГУ другие команды поступали точно так же. Для спортсменов принцип честной игры оказался выше победы.

Медали остались дома

11 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований. Участников и организаторов проекта приветствовала ректор педагогического университета И.Р. Лазаренко: «С самого начала появления нашего вуза огромное внимание уделялось занятиям физической культуре, здоровью студентов и преподавателей. Из стен нашего университета вышло много профессиональных спортсменов – среди них олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. У нас богатейшая история и опыт, поэтому мы не могли не выиграть грант Минобра. Это закономерная победа, «Победа с педуниверситетом».

Если говорить о призёрах соревнований, то больше всех наград завоевали хозяева, студенты АлтГПУ – на их счету 9 медалей из 15 возможных.

В стритболе бронзовая награда досталась спортсменам из АГГПУ им В.М. Шукшина, второе место завоевала команда ГАГУ, а победителями турнира стала первая команда педагогического университета.

В настольном теннисе третье место заняла вторая команда АлтГПУ, серебро у первой команды педагогического университета, а чемпионом соревнований стала сборная АГГПУ им В.М. Шукшина.

В соревнованиях по дартсу бронза у АГМУ, второй стала вторая команда педагогического университета, а золото завоевали студенты первой команды АлтГПУ.

В микс-волейболе третье место заняла вторая команда АлтГПУ, вторыми стали АГГПУ им В.М. Шукшина, а победителями соревнований стала первая команда АлтГПУ.

В бадминтоне бронза у АГГПУ им В.М. Шукшина, вторыми стали студенты первой команды АлтГПУ, вторая команда педагогического университета стала победительницей соревнований.