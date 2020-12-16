Студенты АлтГТУ участвуют в реализации исследовательских и научных проектов

Как отмечают в АлтГТУ, подключаясь к реализации исследовательских и научных проектов, студенты делают первые шаги в профессиональной деятельности.

На этой неделе ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков провел переговоры с руководством группы компаний пищевой промышленности «ЭФКО» и испытательным центром технических средств железнодорожного транспорта. Поводом встреч стало обсуждение сотрудничества по организации стажировок студентов на предприятиях и совместная научно-инновационная деятельность.

«С этими предприятиями у нас много тем для совместной работы. Например, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии всерьез занимаются научной работой. Мы активно вовлечены в работу регионального производства – разрабатываем технологии и рецептуры, причем на основе полностью натурального и экологически чистого сырья, выращенного и произведенного в Алтайском крае. К реализации проектов подключаются наши студенты», – говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Так, студентка института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ Наталья Колесник занимается научно-исследовательской работой по теме создания рецептуры холодного фиточая на основе экстрактов растительных трав, произрастающих в Алтайском крае. Это смородина, черноплодная рябина, золотой корень, мята, душица. Руководство института АлтГТУ ведет переговоры с предприятием в Республике Алтай, специализирующимся на производстве бальзамов, напитков из лекарственных трав. Возможно, предложенная студентами технология создания полезного чая в скором времени будет внедрена в производство.

Студенческое конструкторское бюро АлтГТУ занимается разработкой проектов в области сельскохозяйственного машиностроения. «Студенты совместно с преподавателями факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта по заказу предприятий конструируют модели будущих машин и их деталей. Бюро сотрудничает с такими предприятиями как: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «АЗАС», НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, ООО «Ваш трактор», АО «АЗСМ». Очевидно, что научно-исследовательская деятельность имеет важнейшее значение для профессионального становления студента. Студент получает неоценимый шанс развиваться в соответствии с профессиональными компетенциями, знакомиться с производством на этапе обучения в вузе».