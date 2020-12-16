Как живут казахстанцы в независимой Республике?

С тысяча девятьсот девяносто первого года Республика Казахстан является независимой. Тогда, двадцать девять лет назад, это стало большим шагом к развитию гражданского общества и всей страны в целом. Уже через год будет целых тридцать лет, как новому витку в истории этого государства как новой политической единицы было положено начало. О том, какие принципиальные события показывают успех этого предприятия расскажем в нашей статье. За информацию благодарим новостной портал Strategy2050.

Как стал жить народ Казахстана?

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК подсчитало, насколько выросло население страны. По их данным, за неполных тридцать лет население Казахстана увеличилось примерно на три миллиона человек. Это существенная цифра, которая напрямую демонстрирует повышение уровня жизни, от которого зависит та же самая рождаемость.

При этом в две тысячи восемнадцатом году численность граждан РК составила восемнадцать миллионов, сегодня - на восемьсот девять тысяч больше. Ведется комплексная работа по улучшению условий труда, медицины и получения услуг, и такие высокие показатели - отличная иллюстрация.

Продолжительность жизни с 1991 года выросла:

● у мужчин - до шестидесяти восьми с лишним лет, что в среднем на шесть лет больше, чем было;

● у женщин - на пять лет, и теперь это семьдесят семь и три.

Коэффициент рождаемости повысился, коэффициент смертности снизился. Естественный прирост составил практически двести семьдесят человек в год, хотя в разны годы снижался. Напомним, что все это - данные официального источника, проводящего исследования.

Работоспособное население, которым считается человек в возрасте от пятнадцати лет, увеличилось на сто процентом, по сравнению с прошлым годом.

Доход населения составляет:

Средняя пенсия по Казахстану в 2019-м году - пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два тенге. Среднемесячная заработная плата по республике в 2020-м году достигла двухсот девяти восьмисот восемнадцати тенге.

Пять процентов - уровень безработицы в стране.

Так живет народ в современном и стремительно развивающемся государстве, нацеленном на улучшение условий для граждан, которые любят свою страну, работают на ее благо и исправно отчисляют налоги в казну.

Об остальных показателях можно узнать по ссылке: https://strategy2050.kz/ru/news/nezavisimost-kazakhstana-v-tsifrakh/