«Тогда клятвы нужны и для министра образования» Алтайские учителя оценили инициативу для педагогов

17 декабря на сессии АКЗС будет рассмотрен законопроект «О статусе педагогического работника в Алтайском крае». Его разработало Министерство образования региона. В законе хотят утвердить день народного Просветителя, указать, как нужно поощрять лучших работников, а также прописать меры привлечения учителей в школы и закрепления их в профессии. Кроме того, власти собираются ввести нагрудные знаки, знак отличия «Почётный учитель Алтайского края», прикрепить к молодым педработникам наставников и заставить каждого пришедшего в школу учителя приносить специальную клятву. Именно вопрос о клятве вызвал больший резонанс в обществе, чем остальные пункты законопроекта. Мы поговорили с учителями и студентами алтайских педвузов о том, хотят ли они клясться и считают ли это нужным?

«Мы и без клятв делаем свою работу»

Текст новой учительской клятвы предлагается сделать таким: «Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать профессиональный уровень и квалификацию; уважать коллег и наставников; поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования РФ и Алтайского края».

Читатели «Политсибру» рассказали в социальных сетях, что попытки заставить учителей произносить клятвы уже были в сфере дополнительного образования, однако до школ дело дошло только теперь.

Власти региона считают, что клятва поможет повысить престиж профессии учителя. Однако не все учителя рады нововведению. Педагог Ирина Деккерт говорит, что клятву должны давать не учителя, а дети и их родители: «Лучше бы ввели правила, защищающие честь и достоинство учителей, для учеников и их родителей... А хорошие учителя и без этой клятвы выполняют свои обязанности по совести».

Многие педработники жалуются, что клятва – это ещё одно новое обязательство, которое должны будут взять на себя педагоги. Учитель Ирина Ваганова считает, что вместо введения клятв властям стоило задуматься о повышении уровня жизни учителей:

«Вместо того, чтобы повышать уровень жизни педагогов и уважение к ним со стороны учеников и родителей, давайте свяжем руки педагогам новыми обязательствами...», - комментирует нововведение педагог.

Учитель истории и обществознания Юлия (фамилию она попросила не указывать) говорит, что тем педработникам, которые работают на совесть, клятвы не нужны. А если заставлять учителей произносить торжественные слова, тогда нужно придумать свою клятву для каждой профессии:

«По такой логике, клятвы должны быть предусмотрены и для администрации, и для министра образования, и для родителей, и для детей. На самом деле, клятва просто даёт возможность Рособрнадзору и родителям лишний раз ткнуть учителю на его место», - говорит педагог.

Учитель биологии Рустам Саутов тоже не считает нужным заставлять педагогов произносить торжественные обеты. Он и вовсе называет это решение абсурдным.

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«Клятва - это само по себе абсурд, - говорит педработник. - Пусть сначала создадут хорошие условия для учителей, а потом уже требуют что-то от нас».

Учитель истории и обществознания Юрий Казарцев не понимает, зачем учителям нужны клятвы, ведь то, что содержится в её тексте, педагоги выполняют и так. «Мы и без клятв делаем свою работу», - отметил педагог.

«Ничему из перечисленного не учат в вузе…»

Своё мнение есть и у будущих педагогов – студентов Алтайского педагогического университета. Некоторые из них относятся к клятве нейтрально. Например, студентка АлтГПУ Ульяна Плешивцева говорит, что клятву учителей можно сравнить с клятвой Гиппократа, которую дают медики:

«Ничего страшного в этом нет, - рассуждает она. - Медики же произносят клятву Гиппократа. Работа учителя не менее важна, чем работа врача. И те, и другие не должны навредить людям. Поэтому к клятве я отношусь нейтрально. Но, если задуматься, люди в эти клятвы уже не вкладывают какого-то важного смысла. Мне кажется, нашему поколению всё равно, есть какая-то клятва или нет».

Другие студенты считают, что клятвы не соответствуют реальности и воспринимают её введение в штыки. Студентка Алтайского педагогического вуза Мария Мацаева говорит:

«Все клятвы овеяны ореолом сказочности и фантазийности, поэтому они никак не соответствуют современным реалиям. Если кто-то хочет провести параллель с клятвой Гиппократа, то она была семейной традицией, которая передавалась из поколения в поколение. Гиппократ просто был первым, кто записал её. Здесь же совсем другая история. В нашем обществе всё держится на деньгах. Когда ты хочешь нормального педагога – плати ему деньги. Ни о каких высокодуховных скрепах тут и речи идти не может. Дяди, которые раньше давали клятвы пионеров, заставляют современных учителей унижаться. На самом деле, никому это не надо».

Студентка педвуза Олеся Удовицкая уверена, что торжественные слова всё равно не смогут изменить человека:

«Никакие клятвы не исправят человеческой натуры и не помогут стать настоящим учителем, - рассуждает девушка. – Да и почти ничему из перечисленного в клятве нас в вузе не учат».

Ещё одна обучающаяся в АлтГПУ Валерия Арефьева говорит, что клятву вводят, чтобы потом легче было обвинить педагогов в чём-либо: «Власти уже не знают, как еще загнать учителей. Клятва вводится, чтобы потом можно было обвинить учителей во всех смертных грехах, говоря: «ты же клятву дал(а)!». По факту, в наше время клятвы уже не имеют серьёзного значения».

В целом, учителя и студенты алтайского педвуза выступают против введения клятвы для учителей. Её считают бесполезной, абсурдной и не соответствующей времени.

Антон Дегтярев