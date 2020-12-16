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100 машин раздадут территориям Алтайского края для очистки снега и ремонта дорог

Новости
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В Алтайском крае приобретено около 100 единиц дорожной техники. 60 машин  будут направлены для содержания улично-дорожной сети в муниципалитеты с наибольшей снегозаносимостью. Это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Горняк, Змеиногорск, Заринск, а также другие населенные пункты и ряд районов.

Остальные 40 единиц – это шнекороторы, передвижная компрессорная станция, оборудование для ямочного ремонта и другая техника, которая поступит в региональные ДСУ, сообщает минтранспорта региона.

Между тем жители  краевого центра недовольны качеством очистки улиц от снега.  В сюжете «Толка» барнаульцы рассказали, что снега пока немного, а проблемы в городе уже есть.

«Ни коляску провезти, ни проехать, ни пройти », - говорят они.

На очистке тротуаров  в Барнауле работают бригады, всего 100 человек. Но конечно для такого города  – это мало.

Напомним, в прошлом году  ситуация с расчисткой снега резко усугубилась после снегопадов.  В Барнауле  на борьбу со снегом были брошены все силы, в том числе общественные. На улицы с лопатами вышли активисты ОНФ.  Губернатор Виктор Томенко охарактеризовал ситуацию как «коллапс».

В селах и городах края ситуация  также была критической.   В Районы наиболее пострадавшие от снежного шторма  Виктор Томенко выехал лично. Спикер АКЗС Александр  Романенко  оценил ситуацию с уборкой снега в  заснеженных селах архисложной.

Именно после оценки ситуации в регионе и было принято решение о выделении средств для закупки дополнительной снегоочистительной техники.

Жители Южного просят помощи в уборке снега у барнаульских эсеров

Жители Южного просят помощи в уборке снега у барнаульских эсеров

Новости

Жители Южного просят помощи у барнаульских эсеров

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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