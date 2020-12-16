Губернатор Алтайского края Томенко назвал движущую политическую силу региона

Региональное отделение партии «Единая Россия» стало в Алтайском крае в 2020 году основной движущей политической силой всех проектов и программ. Такое мнение высказал губернатор региона Виктор Томенко на расширенном заседании регионального политического совета партии.

«Речь не только о долгосрочных проектах. «Единая Россия» своевременно и максимально эффективно реагировала на вызовы сегодняшнего дня: это пандемия коронавируса и все пришедшие вместе с ней последствия», - сказал Виктор Томенко.

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Глава региона, который также входит в генсовет, поблагодарил единороссов за большой вклад в работу по преодолению пандемии коронавируса в течение года. А также отметил, что члены партии активно включились в работу по обеспечению страхования от коронавируса педагогов Алтайского края.

В копилку достижений партии Томенко включил и большую волонтерскую и благотворительную работу, и реализацию национальных проектов.

«Сегодня для нас привычным является работа по успешной реализации национальных проектов. Однако вовлеченность «Единой России» в эту работу посредством и партийного контроля, и реализации партийных проектов позволяет достигать нам, субъекту России, намеченных результатов», - подчеркнул губернатор.

Отдельно отметил поддержку голосования по Конституции. По его словам, успех во многом зависел от того, насколько всеобъемлюще ЕР смогла донести и отстоять позиции, связанные с необходимостью внесения поправок в Конституцию.

Глава региона отметил, что выборы следующего года покажут, насколько эффективно выстроена работа партии.