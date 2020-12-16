Губернатор Алтайского края Томенко назвал движущую политическую силу региона

Региональное отделение партии «Единая Россия» стало в Алтайском крае в 2020 году основной движущей политической силой всех проектов и программ. Такое мнение высказал губернатор региона Виктор Томенко на расширенном заседании регионального политического совета партии.
«Речь не только о долгосрочных проектах. «Единая Россия» своевременно и максимально эффективно реагировала на вызовы сегодняшнего дня: это пандемия коронавируса и все пришедшие вместе с ней последствия», - сказал Виктор Томенко.
Глава региона, который также входит в генсовет, поблагодарил единороссов за большой вклад в работу по преодолению пандемии коронавируса в течение года. А также отметил, что члены партии активно включились в работу по обеспечению страхования от коронавируса педагогов Алтайского края.
В копилку достижений партии Томенко включил и большую волонтерскую и благотворительную работу, и реализацию национальных проектов.
«Сегодня для нас привычным является работа по успешной реализации национальных проектов. Однако вовлеченность «Единой России» в эту работу посредством и партийного контроля, и реализации партийных проектов позволяет достигать нам, субъекту России, намеченных результатов», - подчеркнул губернатор.
Отдельно отметил поддержку голосования по Конституции. По его словам, успех во многом зависел от того, насколько всеобъемлюще ЕР смогла донести и отстоять позиции, связанные с необходимостью внесения поправок в Конституцию.
Глава региона отметил, что выборы следующего года покажут, насколько эффективно выстроена работа партии.
«Смогла ли мы достучаться до сердец жителей Алтайского края, найти отклик в их душе и сможем ли мы и дальше быть большинством на различных уровнях власти. В конечном итоге, результаты нашей деятельности должны быть не только достигнуты, но и быть понятыми, оцененными нашими избирателями - жителями Алтайского края. Мы должны искать возможности для наращивания наших успехов и результатов, - резюмировал Томенко.